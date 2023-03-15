У Пенсійному фонді України нагадали, за який період враховуються прибутки пенсіонера для призначення субсидії

Як передає НСН, про це повідомила прес-служба ПФУ.

Так, при призначенні допомоги з оплати житлово-комунальних послуг на сезон, що не опалюється, (з травня по вересень) враховується сукупний дохід домогосподарства за III–IV квартал попереднього календарного року (липень — грудень).

У ПФУ нагадали, за який період враховуються доходи пенсіонера для призначення субсидії

Проте задля пенсійних виплат діє інше правило. Тобто доходи у вигляді пенсії при призначенні субсидії враховуються лише за один місяць – за березень поточного року.

У ПФУ зазначили, що це передбачено Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабміну від 21.10.1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу побутового палива.

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