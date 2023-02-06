9 випадків, коли неможливо отримати субсидію – Мінсоцполітики

В Мінсоцполітики нагадали, в яких випадках неможливо отримати субсидію, передає НСН.

З 1 грудня 2022 року в Україні змінилися правила оформлення субсидій. У низці випадків держава буде відмовляти у допомозі на оплату комунальних послуг.

В яких випадках неможливо отримати субсидію

1.Загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків. Виняток:

Житлові приміщення дитячих будинків сімейного типу;

Прийомні родини;

Багатодітні родини;

Сім’ї, в яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей;

Житлові приміщення (будинки), на які оформлено два і більше окремі особові рахунки, за умови, що загальна площа частини житлового приміщення кожного домогосподарства, на яку призначається субсидія, не перевищує 130 кв. метрів для квартири, 230 кв. метрів для індивідуального будинку.

Крім того, це стосується житлових приміщень, якими забезпечено за рахунок державного чи місцевого бюджету осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, які пересуваються на візках.

2. Будь-хто з домогосподарства або член сім’ї особи з домогосподарства, який протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тисяч гривень.

Винятком є купівля квартири (будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтверджуючих документів. При цьому доходи від такого продажу не враховуються у сукупний дохід домогосподарства;

3. Будь-хто з домогосподарства або член сім’ї особи з домогосподарства, який на 1-е число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має у власності більше ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок).

В цьому випадку винятком є житлові приміщення у гуртожитках та житло, яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності, або на яке оформлено право на спадщину. Але є умова – жодне із житлових приміщень, яке перебуває у власності, не здається в оренду. Також це не стосується житла в сільських місцевостях на тимчасово окупованих територіях, знищеного або пошкодженого внаслідок війни та отриманого дитиною, позбавленою батьківського піклування.

4. На 1-е число місяця, з якого призначається житлова субсидія, особа має на депозитному банківському рахунку (рахунках) наявні кошти в сумі, що перевищують 100,0 тисяч гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень;

5. У власності особи є транспортний засіб, що підлягає реєстрації, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім мопеда і причепа). Або є та/або більше ніж один транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа);

6. У складі домогосподарства або сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

При цьому у зазначеному періоді у них відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії, або вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший за розмір мінімальної заробітної плати. При цьому вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому, ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії. Це не стосується:

Військовослужбовців;

Осіб, щодо яких наявна заборгованість роботодавця зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

Осіб, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Водночас житлові субсидії у таких випадках, призначаються, якщо особи навчалися за денною формою навчання або зареєстровані у Державній службі зайнятості як безробітні, або отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсія, стипендія, допомога при народженні (усиновленні) дитини тощо, перебували у місцях позбавлення або обмеження волі.

7. Громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу уповноваженого органу або не сплачує суми до повернення, визначені уповноваженим органом;

8. У разі отримання від підприємств – надавачів послуг інформації про наявність простроченої понад три місяці заборгованості з оплати послуг, загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії. Житлова субсидія у такому разі може призначатися за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку;

9. У складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці. Винятком є:

Особи, заборгованість яких погашається частинами за рішенням суду; Особи, які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти;

Особи, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря;

Особи, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади);

Особи, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою).

Джерело

Раніше ми писали: