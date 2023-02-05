Субсидія на оплату комунальних послуг – кого з українців змусять повернути гроші

Субсидія призначається людям, які не можуть самостійно сплатити за комунальні платежі. Є правила, які не можна порушувати, інакше доведеться повернути субсидію назад

У Пенсійному фонді проінформували, що українці, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, мають протягом 30 календарних днів з моменту зміни обставин, що впливають на призначення допомоги, повідомити про це ПФУ.

Про це розповідає НСН

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Які обставини впливають на призначення субсидії:

Зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарств.

Зміни переліку отриманих житлово-комунальних послуг та умов їх надання.

Зміни виконання комунальних послуг або створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

Одночасна купівля на суму понад 50 тис. грн.

Набуття права власності на майно вартість якого перевищує 50 тис. грн.

Придбання права власності на всі транспортні засоби крім мопеда та причепа на житлові приміщення у місті чи селищі міського типу (нерухомість, розташована в сільській місцевості, на право отримання субсидії не впливає, але повідомляти про її придбання також потрібно).

Здійснення операцій з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. грн. протягом 12 місяців.

Отримання членом сім’ї одноразового доходу у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (крім цільової благодійної допомоги, страхових виплат на медичну та соціальну допомогу, спадщини у вигляді нерухомого майна, гранту або стипендії для навчання).

Відкриття депозитного банківського рахунку або рахунків на загальну суму понад 100 тис. грн, або придбання облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 тис. грн.

За яких обставин можуть забрати субсидії:

Якщо одержувач приховав свої дійсні доходи і продовжує отримувати допомогу від держави, яка за законом їй не належить.

Через несплату за комуналку в повному обсязі в період понад 3 місяці та борги за неї понад 340 тисяч гривень.

Якщо порушник не захоче повертати гроші, які йому виплатила держава, то Пенсійний фонд чи інший орган, який призначав допомогу, може звернутися до суду з позовом про примусове стягнення коштів.

Джерело

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