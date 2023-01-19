Субсидія для безробітних українців під час війни – що треба знати

Українці, які втратили роботу під час війни і зареєстровані в службі зайнятості, мають право на допомогу від держави на оплату послуг ЖКГ. Як оформлюється субсидія для безробітних під час війни

Про можливість оформлення субсидії для безробітних в період воєнного стану розповіла начальник відділу пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України (ГУ ПФУ) в Харківській області Ольга Міщенко. Про це повідомляє НСН з посиланням на gx.net.ua

За її словами, люди, які стоять на обліку в центрах зайнятості, як і інші громадяни з малими доходами, можуть претендувати на допомогу від держави у вигляді житлової субсидії. Про цьому для її призначення обраховуватиметься розмір допомоги по безробіттю, а не дохід за попередні шість місяців, як було раніше. Такі зміни уряд затвердив ще на початку вересня 2022 року, ухваливши постанову № 1041.

“Якщо в період воєнного стану в Україні громадянина звільнено з роботи або в цей період він втратив роботу, зареєстрований у Державній службі зайнятості як безробітний і йому призначено допомогу по безробіттю, до його середньомісячного сукупного доходу враховується не сума отриманої заробітної плати за 6 попередніх місяців, а розмір призначеної допомоги по безробіттю за повний місяць, що передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії”, – зазначила начальник відділу ПФУ, посилаючись на постанову Кабміну.

Для призначення субсидії така людина має подати заяву та декларацію за встановленими формами: до одного з сервісних центрів підрозділів ПФУ (незалежно від місця проживання), через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Як оформлюється субсидія для безробітних українців під час війни

За інформацією Ольги Міщенко, навіть якщо раніше людина отримувала субсидію, то після того, як отримала статус безробітного, вона має звернутися із заявою для її перерахунку.

«Заява та декларація можуть бути надіслані: поштою до Пенсійного фонду України, в електронній формі через веб-портал електронних послуг ПФУ за допомогою так званого електронного ключа. Пізніше можна буде подати через портал «Дія», зараз ця функція знаходиться у стадії тестування», – уточнила Ольга Міщенко.

Начальник відділу також зауважила, що до заяви та декларації бажано надавати квитанції з оплати житлово-комунальних послуг, аби працівники ПФУ могли коректно вносити дані.

“Нерідко заявники на субсидію неправильно вказують реквізити організацій, які надають їм послуги. Тому ми просимо до обов’язкових заяви та декларації додати квитанції про оплату за газ, воду і т.д. Щоб внести в базу даних вірну інформацію”, – заначила представниця ГУ ПФУ в Харківській області.

Ольга Міщенко також зауважила, що для нарахування субсидії не враховуються: допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) і компенсація для покриття понесених витрат, пов’язаних з розміщенням у своєму житлі ВПО за програмою “Прихисток”.

З 1 грудня 2022 року призначення та виплати субсидій та пільги на оплату житлово-комунальних послуг проводить пенсійний фонд України (ПФУ), а не органи соціального захисту населення.

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