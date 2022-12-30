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Як зміняться виплати субсидій із січня 2023 року

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як зміняться виплати субсидій із січня 2023 року
Національна служба новин - NNS

Із січня 2023 року в Україні заплановано зміни до порядку виплати субсидій на оплату послуг житлово-комунального господарства

В Україні заплановано продовження фінансування субсидій у опалювальному сезоні 2022-2023 років.

При цьому поступово запроваджуються зміни до порядку виплат субсидій. Про це розповідає НСН

Важливо, що в середньому розмір субсидії у 2022–2023 роках. складає 1700-1800 грн на місяць. Цього року держава виділяє на виплати субсидій бюджет у розмірі 37,9 млрд. грн.

Крім того, наприкінці 2022 року або наступного року набувають чинності такі зміни:

  • з 1 грудня цього року субсидії видає Пенсійний фонд; якщо ви хочете отримати виплати на електроенергію, то це можна зробити на СОТ і в зонах бойових дій, якщо будинок через військові дії залишився без опалення;
  • виплати ВПО та тим людям, які їм дали притулок, не враховуються як доход при подачі заявки; ви можете подавати заявку на субсидію будь-де (це не залежить від прописки);
  • якщо у вас є заборгованість з житлово-комунальних послуг, ви також можете отримувати пільги.

Як зміняться виплати субсидій у наступному році

Як зміняться виплати субсидій із січня 2023 року

Оскільки із зими 2022 року субсидії видає ПФУ, для оформлення заявок не потрібно реєструватися на сайті Міністерства соціальної політики України.

Подати заявку на отримання субсидій можна:

  • прийшовши до відділення ПФУ;
  • у місцевих радах ТО, військових адміністраціях та ЦПАУ;
  • за допомогою порталу електронних послуг або мобільного додатку ПФУ;
  • через додаток Дія.

Виплати призначаються доти, доки не закінчиться опалювальний сезон (з 01.10.2022 по 30.04.2023).

Хто може отримувати субсидії:

  • особи, які мають кілька квартир або будинків, які вони отримали у спадок;
  • люди, які живуть за кордоном у період воєнного стану;
  • особи, які мають заборгованість.

Важливо, що виплати за електроенергію можуть отримати люди, які використовували побутові електроприлади для обігріву квартир або будинків на тимчасово окупованих територіях і в зонах активних бойових дій. Однак це стосується лише тих людей, у яких будинки залишились без централізованого опалення.

Субсидія на опалювальний сезон 2022–2023: документи:

Щоб подати заяву на оформлення виплат, необхідно зібрати такі документи: заяву про призначення субсидії; декларація про доходи; Довідка про доходи; договір про оренду квартири чи будинку (якщо є).

Кому не призначать субсидії:

Як зміняться виплати субсидій із січня 2023 року

Джерело

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