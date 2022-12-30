як зміняться виплати субсидій із січня 2023 року

Із січня 2023 року в Україні заплановано зміни до порядку виплати субсидій на оплату послуг житлово-комунального господарства

В Україні заплановано продовження фінансування субсидій у опалювальному сезоні 2022-2023 років.

При цьому поступово запроваджуються зміни до порядку виплат субсидій. Про це розповідає НСН

Важливо, що в середньому розмір субсидії у 2022–2023 роках. складає 1700-1800 грн на місяць. Цього року держава виділяє на виплати субсидій бюджет у розмірі 37,9 млрд. грн.

Крім того, наприкінці 2022 року або наступного року набувають чинності такі зміни:

з 1 грудня цього року субсидії видає Пенсійний фонд; якщо ви хочете отримати виплати на електроенергію, то це можна зробити на СОТ і в зонах бойових дій, якщо будинок через військові дії залишився без опалення;

виплати ВПО та тим людям, які їм дали притулок, не враховуються як доход при подачі заявки; ви можете подавати заявку на субсидію будь-де (це не залежить від прописки);

якщо у вас є заборгованість з житлово-комунальних послуг, ви також можете отримувати пільги.

Як зміняться виплати субсидій у наступному році

Оскільки із зими 2022 року субсидії видає ПФУ, для оформлення заявок не потрібно реєструватися на сайті Міністерства соціальної політики України.

Подати заявку на отримання субсидій можна:

прийшовши до відділення ПФУ;

у місцевих радах ТО, військових адміністраціях та ЦПАУ;

за допомогою порталу електронних послуг або мобільного додатку ПФУ;

через додаток Дія.

Виплати призначаються доти, доки не закінчиться опалювальний сезон (з 01.10.2022 по 30.04.2023).

Хто може отримувати субсидії:

особи, які мають кілька квартир або будинків, які вони отримали у спадок;

люди, які живуть за кордоном у період воєнного стану;

особи, які мають заборгованість.

Важливо, що виплати за електроенергію можуть отримати люди, які використовували побутові електроприлади для обігріву квартир або будинків на тимчасово окупованих територіях і в зонах активних бойових дій. Однак це стосується лише тих людей, у яких будинки залишились без централізованого опалення.

Субсидія на опалювальний сезон 2022–2023: документи:

Щоб подати заяву на оформлення виплат, необхідно зібрати такі документи: заяву про призначення субсидії; декларація про доходи; Довідка про доходи; договір про оренду квартири чи будинку (якщо є).

Кому не призначать субсидії:

Джерело

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