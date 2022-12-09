Чи можуть українці, які мають борги, отримати 1800 грн субсидії на оплату комуналки.

Зазначимо, в Україні середній розмір субсидії на цей опалювальний сезон становитиме приблизно 1800 грн на місяць. До того ж, громадяни можуть самостійно порахувати субсидію.

Як українцям порахувати субсидію та чи можна її отримати, якщо є борг за комуналку, розповідає ННС з посиланням на «Обозреватель».

Чи можуть боржники отримати 1800 грн субсидії

У разі наявності боргів за житлово-комунальні послуги субсидія особі не призначається. Отримати держдопомогу на оплату ЖКП чи її автоматичне перепризначення можна в разі повного погашення боргу або уклавши договір про його реструктуризацію.

Подробиці раніше розповів у етері телемарафону заступник міністерки соціальної політики України Віталій Музиченко. За його словами, субсидії мають стимулювати платіжну дисципліну.

“Якщо людина не оплачує комунальні послуги, тобто має борги, і при цьому отримувала раніше субсидію, у цьому випадку споживач має погасити такі борги або укласти договір реструктуризації з урахуванням розміру тих доходів, які отримує. Субсидії стимулюють платіжну дисципліну, і от ми можемо точно сказати, що 98-99% одержувачів субсидій – це сумлінні платники житлово-комунальних послуг, і платіжна дисципліна серед цих споживачів – набагато вища, ніж у середньому взагалі серед усіх споживачів”, сказав Музиченко.

Як розрахувати субсидію

Формула розрахунку субсидії: середньомісячний дохід сім’ї ділиться на кількість зареєстрованих у приміщенні осіб і визначається середньомісячний дохід на одну особу. Зі свого боку дохід ділиться на прожитковий мінімум (з 1 грудня 2022 р. – 2589), ділиться на базовий коефіцієнт 2 і множиться на 15%.

Чи не буде проблем із нарахуванням субсидій

До кінця 2022 року на виплату житлових субсидій в Україні передбачено 12 млрд грн. У Міністерстві соціальної політики припускають, що цієї суми буде цілком достатньо для виплати субсидій усім, хто їх потребує.

Про це заявила міністерка соцполітики України Оксана Жолнович в ефірі телемарафону. За її словами, з початку року на допомогу в оплаті послуг ЖКГ витратили 25 млрд грн, це 68% від виділеного на весь рік.

“Загалом на рік заплановано 37 млрд грн. Отже, ми припускаємо, що цих грошей абсолютно вистачить на те, щоб покрити потреби людей у субсидіях, допомогти їм вчасно розраховуватися за платіжками”, заявила міністерка.

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Джерело: “Обозреватель“