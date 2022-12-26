Кого з українців змусять повернути субсидії – пояснення Пенсійного фонду

Багато українців отримують субсидії. Але деяким громадянам відмовлять в отриманні пільг, а також змусять повернути субсидії – кого це торкнеться

У прес-службі Пенсійного фонду розповіли, кого з українців змусять повернути субсидії. Про це інформує НСН

Що важливо знати одержувачам субсидій

Відповідно до законодавства, одержувачі субсидій зобов’язані протягом 30 календарних днів з моменту виникнення певних обставин, що впливають на призначення субсидії, проінформувати про це Пенсійний фонд.

Кого з українців змусять повернути субсидії

До таких обставин, зокрема, належать:

зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства;

зміни переліку отриманих житлово-комунальних послуг та умов надання їх;

Зміни виконавця комунальних послуг, створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

здійснення одноразової купівлі на суму понад 50 тис. грн, а також набуття права власності на майно, вартість якого перевищує 50 тис. грн;

придбання права власності на всі транспортні засоби, крім мопеда та причепа, на житлові приміщення у місті чи селищі міського типу (нерухомість, розташована у сільській місцевості, на право отримання субсидії не впливає, але повідомляти про її придбання також потрібно);

Здійснення операцій з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. грн (мається на увазі не разова купівля, а всі операції протягом 12 місяців);

одержання тим, кому призначено субсидію, або членом його сім’ї одноразового доходу у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (крім цільової благодійної допомоги, страхових виплат на медичну та соціальну допомогу, спадщини у вигляді нерухомого майна, гранту або стипендії для навчання);

відкриття депозитного банківського рахунку або рахунків на загальну суму понад 100 тис. грн, або придбання облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 тис. грн.

Субсидію можуть забрати, якщо:

Ви приховали свої справжні прибутки й продовжували отримувати допомогу від держави, яка за законом вам не належить.

Ви не сплачували в повному обсязі комуналку в період понад 3 місяці і маєте борги.

Зокрема, субсидії можна втратити, якщо борг за комуналку становить понад 340 тисяч гривень.

Якщо порушник відмовиться повертати гроші за виплачені йому раніше незаконні субсидії, то орган, який призначив виплати, може звернутися до суду з позовом про примусове стягнення коштів із субсидіанта.

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