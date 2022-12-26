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Кого з українців змусять повернути субсидії – пояснення Пенсійного фонду

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Кого з українців змусять повернути субсидію
Національна служба новин - NNS

Багато українців отримують субсидії. Але деяким громадянам відмовлять в отриманні пільг, а також змусять повернути субсидії – кого це торкнеться

У прес-службі Пенсійного фонду розповіли, кого з українців змусять повернути субсидії. Про це інформує НСН

Що важливо знати одержувачам субсидій

Відповідно до законодавства, одержувачі субсидій зобов’язані протягом 30 календарних днів з моменту виникнення певних обставин, що впливають на призначення субсидії, проінформувати про це Пенсійний фонд.

Кого з українців змусять повернути субсидії

Кого з українців змусять повернути субсидії – пояснення Пенсійного фонду

До таких обставин, зокрема, належать:

  • зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства;
  • зміни переліку отриманих житлово-комунальних послуг та умов надання їх;
  • Зміни виконавця комунальних послуг, створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
  • здійснення одноразової купівлі на суму понад 50 тис. грн, а також набуття права власності на майно, вартість якого перевищує 50 тис. грн;
  • придбання права власності на всі транспортні засоби, крім мопеда та причепа, на житлові приміщення у місті чи селищі міського типу (нерухомість, розташована у сільській місцевості, на право отримання субсидії не впливає, але повідомляти про її придбання також потрібно);
  • Здійснення операцій з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. грн (мається на увазі не разова купівля, а всі операції протягом 12 місяців);
  • одержання тим, кому призначено субсидію, або членом його сім’ї одноразового доходу у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (крім цільової благодійної допомоги, страхових виплат на медичну та соціальну допомогу, спадщини у вигляді нерухомого майна, гранту або стипендії для навчання);
  • відкриття депозитного банківського рахунку або рахунків на загальну суму понад 100 тис. грн, або придбання облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 тис. грн.

Субсидію можуть забрати, якщо:

  • Ви приховали свої справжні прибутки й продовжували отримувати допомогу від держави, яка за законом вам не належить.
  • Ви не сплачували в повному обсязі комуналку в період понад 3 місяці і маєте борги.
  • Зокрема, субсидії можна втратити, якщо борг за комуналку становить понад 340 тисяч гривень.
  • Якщо порушник відмовиться повертати гроші за виплачені йому раніше незаконні субсидії, то орган, який призначив виплати, може звернутися до суду з позовом про примусове стягнення коштів із субсидіанта.

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