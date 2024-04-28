У Пенсійному фонді України пояснили, в якому випадку можна оформити достроковий вихід на пенсію

Деякі категорії громадян в Україні можуть вийти на пенсію достроково

Хто має на це право розповідають Новини України – НСН з посиланням на Пенсійний фонд України.

Перелік осіб, як можуть вийти на пенсію достроково, та умови призначення таких пенсій визначено статтею 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Достроковий вихід на пенсію в Україні – хто має на це право

Категорії українців, які можуть вийти на пенсію достроково:

жінки, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до віку 8 років, а також матері дітей з інвалідністю;

військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або дістали інвалідність внаслідок поранення;

дружини чи чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які загинули, за умови, що вони не одружилися повторно;

ліквідатори наслідків ЧАЕС чи особи, що виконували інтернаціональний обов’язок;

особи передпенсійного віку, із якими був розірваний трудовий договір через їхній стан здоров’я;

особи, які працювали в районах Крайньої Півночі або аналогічних місцевостях;

люди, які страждають на рідкісні захворювання, зокрема гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційних карликів та інших. Після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок;

особи з інвалідністю по зору I групи – сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи – після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років – у чоловіків і не менше 10 років – у жінок.

Перелік необхідних документів:

заява на отримання дострокової пенсії;

посвідчення особи (оригінал та його копія);

документи, що підтверджують стаж роботи (трудова книжка) або інші документи, які підтверджують загальний та пільговий стаж роботи;

довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (коду РНОКПП);

довідка про доходи протягом страхового стажу роботи. Ця довідка має містити інформацію за останні 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

Як відомо, громадяни, які не мають необхідного страхового стажу, не можуть отримувати повноцінну пенсію. Але їи виплачується тимчасова допомога від державми.

Українці з 65 років можуть отримувати 2 361 гривні. Особи з неповним страховим стажем отримують такі ж виплати, але вже з 63 років.

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