Пенсійний фонд України роз’яснив, кому призначається субсидія на комуналку та на кого розраховується

Як призначається субсидія на оплату житлово-комунальних послуг та на кого вона розраховується пояснив Пенсійний фонд України

Так, право на отримання житлової субсидії мають мешканці домогосподарств, які мешкають у житлових приміщеннях (будинках) та не можуть самостійно платити за житлово-комунальні послуги.

При цьому за призначенням житлової субсидії може звернутися хтось із членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), на яке оформляється житлова субсидія, повідомляє NNS

Кому і як призначається субсидія в Україні

За призначенням житлової субсидії можуть звернутися особи:

не зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому, наприклад, на підставі договору найму (оренди) житла;

не зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору найму (оренди) житла, якщо вони є внутрішньо переміщеними особами.

Якщо особа не зареєстрована в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ній проживає, склад домогосподарства декларується заявником при зверненні за призначенням житлової субсидії з додаванням до заяви відповідних документів, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства.

У ПФУ також зазначили, що житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства та не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання та за місцем його фактичного проживання.

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