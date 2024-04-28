І це без найманців! У Британії розповіли про втрати росії у війні проти України

У Британії розповіли про втрати росії у війні проти України. Заяву зробив міністр у справах збройних сил при Міністерстві оборони Великобританії Лео Докерті.

Міністра цитує UK Defence Journal, передають Новини України – НСН.

Які втрати росії у війні проти України за даними Міноборони Британії

Росія у війні проти України втратила близько 450 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими, а також 10 тисяч одиниць бронетехніки, йдеться у заяві міністра у справах збройних сил при Міністерстві оборони Великобританії Лео Докерті.

За нашими оцінками, близько 450 тисяч російських військовослужбовців було вбито або поранено, і ще десятки тисяч дезертували з початку конфлікту, – заявив Докерті

При цьому дана цифра не включає вбитих найманців зі складу російських приватних військових компаній типу Вагнера – їх кількість невідома, зазначив британський міністр.

Втрати техніки теж вражають.

З початку конфлікту було знищено, залишено або захоплено Україною понад 10 тисяч одиниць російської техніки, у тому числі майже три тисячі основних бойових танків, 109 літаків, 136 вертольотів, 346 безпілотних літальних апаратів, 23 військово-морських судна всіх класів і більше 1 500 артилерійських систем усіх типів, – повідомив міністр

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ втрати росії у війні проти України сягнули 466150 солдат – убитими і пораненими.

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