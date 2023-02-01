Як самостійно розрахувати розмір субсидії у 2023 році – Мінсоцполітики

В Україні змінилися правила оформлення субсидій. Тепер українцям слід звертатися до Пенсійного фонду України. Як розрахувати розмір субсидії самостійно

В Міністерстві соціальної політики України нагадали, що розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу. Про це розповідає НСН

Право на отримання житлових субсидій мають сім’ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу. Крім того, право на отримання субсидії визначається з урахуванням майнового стану домогосподарства.

Знаючи доходи осіб зі складу домогосподарства, а також членів їх сімей, можна самостійно розрахувати розмір обов’язкового платежу і орієнтовний розмір субсидії. Постановою КМУ від 06.08.2014 № 409 установлено соціальну норму житла та соціальні нормативи, у межах яких держава надає громадянам субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Згідно з постановою КМУ від 27.07.1998 № 1156, розмір обов’язкового відсотка платежу за житлово-комунальні послуги визначається для кожного домогосподарства індивідуально за єдиною формулою і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.

У Мінсоцполітики розповіли, як самостійно розрахувати розмір субсидії у 2023 році

Розмір обов’язкового відсотку платежу розраховується за такою формулою:

Ро = Кд/Кг х Рг,

Ро – частка плати за послуги для домогосподарства (частка доходу), яка для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми;

Кд – коефіцієнт доходу домогосподарства – відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія;

Кг – базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії – два прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць (Кг = 2);

Рг – базова норма плати за послуги – 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу домогосподарства (Рг = 15).

Після цього розраховується розмір обов’язкового платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Житлова субсидія розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний сезони.

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