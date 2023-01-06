Субсидії в Україні – за який період враховуються доходи громадян

Субсидії в Україні оформлюють як на опалювальний, так і на неопалювальний періоди. За який період враховуються доходи громадянина для нарахування виплат

В Україні продовжується процес оформлення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Розмір виплат не є постійним, а залежить від доходу громадянина та періоду, який передує подачі заяви на отримання подібних пільг.

У пресслужбі Мінсоцполітики пояснили, як саме нараховується субсидія та в чому полягає відмінність у залежності від джерела доходу — пенсії чи зарплати тощо. Про це розповідає НСН

Субсидії в Україні залежать від доходу громадян

Тож у Пенсійному фонді, який із грудня 2022 року повністю займається субсидійними виплатами, будуть відслідковувати отримані громадянином кошти так:

якщо виплати призначаються із початку опалювального сезону (жовтень) — за І-ІІ квартали поточного календарного року;

якщо виплати призначаються із початку неопалювального сезону (травень) — за III-IV квартали минулого року;

якщо субсидія призначається всередині опалювального чи неопалювального сезону — за два квартали, які передують місяцю, коли було подано звернення на оформлення пільги.

Якщо на субсидію претендує пенсіонер, то в такому випадку обчислення доходів йде більш конкретно.

Якщо виплати бажають отримувати з початку опалювального сезону, то система проаналізує доходи за серпень поточного року; якщо з початку неопалювального сезону — доходи за березень поточного року.

У разі звернення за пільгою посеред сезонів, враховуватиметься розмір отриманої громадянином пенсії за місяць, який був попереднім до місяця подачі заяви.

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