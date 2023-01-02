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Що потрібно переселенцям для оформлення житлової субсидії: список

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оформлення житлової субсидії
Національна служба новин - NNS

В Мінреінтеграції розповіли, що переселенцям необхідно, для оформлення житлової субсидії, передає НСН.

Житлова субсидія надається за місце фактичного проживання людини. При цьому договір оренди житла не вимагається, а склад домогосподарства зазначається заявником у декларації.

Оформлення житлової субсидії: куди звертатися

Для оформлення житлової субсидії переселенці можуть звертатися до одного з органів:

  • Уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;
  • Центр надання адміністративних послуг;
  • Сервісний центр Пенсійного фонду України;

В Дії

Також оформити житлову субсидію можна оформити в електронній формі:

  • Портал «Дія»;
  • Вебпортал електронних послуг ПФУ;
  • Мобільний додаток Пенсійного фонду України. Його можна завантажити для Android та для IOS.

Що потрібно переселенцям для оформлення житлової субсидії: список

Які документи потрібні для отримання субсидії?

  1. Заява про призначення субсидії (за встановленою формою);
  2. Декларація про доходи та витрати (за встановленою формою);
  3. Дані про мешканців домогосподарства;
  4. Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  5. Довідка про статус ВПО.

Розмір надання житлової субсидії залежить від вартості житлово-комунальних послуг, якими користується людина і від рівня її доходів. Дізнатися, чи призначили Вам субсидію можна на сайті за посиланням.

Джерело

Пенсії та субсидії ВПО – як переселенцям зробити переадресацію виплат

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