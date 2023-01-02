Що потрібно переселенцям для оформлення житлової субсидії: список

В Мінреінтеграції розповіли, що переселенцям необхідно, для оформлення житлової субсидії, передає НСН.
Житлова субсидія надається за місце фактичного проживання людини. При цьому договір оренди житла не вимагається, а склад домогосподарства зазначається заявником у декларації.
Оформлення житлової субсидії: куди звертатися
Для оформлення житлової субсидії переселенці можуть звертатися до одного з органів:
- Уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;
- Центр надання адміністративних послуг;
- Сервісний центр Пенсійного фонду України;
Також оформити житлову субсидію можна оформити в електронній формі:
- Портал «Дія»;
- Вебпортал електронних послуг ПФУ;
- Мобільний додаток Пенсійного фонду України. Його можна завантажити для Android та для IOS.
Які документи потрібні для отримання субсидії?
- Заява про призначення субсидії (за встановленою формою);
- Декларація про доходи та витрати (за встановленою формою);
- Дані про мешканців домогосподарства;
- Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- Довідка про статус ВПО.
Розмір надання житлової субсидії залежить від вартості житлово-комунальних послуг, якими користується людина і від рівня її доходів. Дізнатися, чи призначили Вам субсидію можна на сайті за посиланням.
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