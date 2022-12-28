Пенсії та субсидії ВПО – як переселенцям зробити переадресацію виплат

Через війну багато українців були змушені покинути свої домівки і стали вимушеними переселенцями. Розповідаємо, як ВПО зробити переадресацію субсидій та пенсій

Як оформити пенсію чи субсидію за новим місцем проживання ВПО розповідає пресслужба Мінреінтеграції, передає НСН

“Евакуація не стане на заваді в отриманні пенсії, субсидії чи соціальної допомоги у будь-якому регіоні країни. Для цього потрібно лише зробити переадресацію”, – запевняють у відомстві.

Як ВПО зробити переадресацію пенсій та субсидій

Виплати через Укрпошту

Так, виплати на поштовому відділенні Укрпошти за місцем свого проживання, необхідно переадресувати на зручне для вас відділення на новому місці.

Для цього зателефонуйте:

до контакт-центру Укрпошти за номером: 0 800 300 545,

до сервісного центру Пенсійного фонду у регіоні, де ви зараз перебуваєте (контакти – за посиланням).

У розмові з оператором повідомте, що бажаєте отримати пенсію чи грошову допомогу за новою адресою, – йдеться у повідомленні.

Виплати через банк

Також переадресацію з Укрпошти можна здійснити на відділення Ощадбанку.

“Для цього потрібно звернутися із заявою (телефоном або особисто) до сервісного центру Пенсійного фонду України або до органу соцзахисту населення у регіоні, де ви зараз перебуваєте”, – пояснюють у відомстві.

Яку грошову допомогу можуть отримати ВПО — список