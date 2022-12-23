Як можна отримати українську пенсію за кордоном – пояснили в Мінсоцполітики

В Мінсоцполітики розповіли, як можна отримати українську пенсію за кордоном, передає НСН.

Громадяни України, які виїхали за кордон після війни, можуть отримати пенсію на банківську картку. Якщо до виїзду з країни, людина отримувала пенсію у відділенні «Укрпошти», то їй необхідно відкрити банківський рахунок та перевести на нього нарахування пенсії.

«Людина для доступу до коштів має змінити спосіб виплати або систему виплати. Вона може дистанційно відкрити банківський рахунок», йдеться в повідомленні.

Як можна отримати українську пенсію за кордоном

Якщо у людини пенсійного віку вже відкритий рахунок у банку, тоді нарахування пенсійних виплат можна перевести з відділення «Укрпошти» на банківський рахунок у віддаленому режимі. Для цього слід змінити реквізити для виплат у своєму електронному кабінеті Пенсійного фонду.

Цю процедуру можна зробити й у відділенні «Укрпошти», в якому проводитиметься виплата пенсії. Для цього достатньо здійснити дзвінок до гарячої лінії поштової компанії.

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