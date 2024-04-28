28 квітня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

28 квітня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 28 квітня. Всесвітній день «заплати наперед». День працівників швидкої допомоги в Україні. Православні відзначають Вербну неділю і вшановують день пам’яті святителя Кирила. Залишилося 247 днів до Нового року. Це неділя, і на цей день припадає 795-й день повномасштабної війни в Україні.

28 квітня – яке сьогодні церковне свято

Вербна неділя у православних

Завершуючи шостий тиждень Великоднього посту, віруючі християни святкують одну зі значущих подій — Вхід Господу до Ієрусалиму. Традиційним символом цього свята стали вербові гілочки, тому в народі звикли його називати Вербною неділею.

Свято знаменує початок страстного тижня, тому є одночасно і щасливим, і сумним — радість від тріумфального входу Христа до вічного міста переплітається з усвідомленням того, що попереду — останній тиждень його земного життя та смерть на хресті.

День пам’яті святителя Кирила

28 квітня в церковному календарі – день пам’яті святителя Кирила. Він був архієпископом Олександрійським, який став творцем христологічної доктрини. Ще в юному віці вступив до скиту святого Макарія, що в Нітрійських горах. Там прожив шість років. Олександрійською церквою Кирило керував 32 роки. Помер 444 року, залишивши після себе багато творів.

28 квітня у світі

Всесвітній день заплати наперед (Global Pay It Forward Day) або Всесвітній день благодійності, який відзначається щорічно 28 квітня, закликає людей по всьому світу робити добрі справи, не очікуючи нічого натомість. Натхненний ідеєю про те, що невеликий жест щедрості може запустити ланцюгову реакцію доброї волі, цей день відзначає глибокий вплив щедрості і заохочує людей з усіх верств суспільства зробити свій внесок у глобальний рух співчуття та альтруїзму.

Також у світі сьогодні:

День порятунку жаб

День біологічного годинника

День хімічної безпеки

День читання великої поезії

Міжнародний день пам’яті всіх жертв праці

28 квітня в Україні

28 квітня щорічно в Україні відзначається День працівників швидкої медичної допомоги. Ця подія про вшанування та визнання працівників швидкої медичної допомоги, цих героїв-рятівників, що завжди на варті та самовіддано виконують свою роботу. Їх праця героїчна та важлива, і в мирний час і, особливо, під час війни.

Хто святкує іменини 28 квітня

Максим, Зинон, Віталій, Кирило, Павло, Петро, Віталій

Талісманом людини, народженої 28 квітня є чароїт. Здавна вірили, що цей камінь наділений магічною силою. Наприклад, вважалося, що чароїт здатний принести гармонію у відносини.

Традиції, заборони і прикмети 28 квітня

У Вербну неділю добре відвідати церковну службу, а після освятити гілочки верби. Їх зрізають напередодні, у Лазареву суботу.

Освячені гілочки ставлять удома біля ікони. Якщо можливості піти до храму немає, то вербу можна окропити свяченою водою самому та прочитати молитву на “освячення всякої речі” (з молитвослова). Щоб гілочки верби простояли довше, їх ставлять у вазу без води або кладуть поряд з іконою. У народі вважають, що освячена верба захищає сім’ю від бід і має цілющі властивості. Вербові гілочки належить зберігати рівно дванадцять місяців, після чого їх потрібно спалити і віддати землі або викинути в річку.

Також одна з традицій цього дня – близькі люди злегка б’ють один одного гілками верби, щоб вигнати хворобу і псування. Але гілки верби – не головне у святі, насамперед Господу потрібні наші молитви та добрі справи.

Триває Великий піст 2024, але тим, хто постить, у свято є послаблення – можна їсти гарячу їжу з олією і рибу, можна випити трохи вина.

Що не можна робити 28 квітня:

Не варто планувати заручити, свататися.

Не можна змінювати сережки і проколювати вуха.

Заборонено вже збирати сік з берези.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

Вважалось, що бджолиний рій, який залетів на чужий двір, обіцяв господарю дому щастя. Сьогодні калина і горобина бруньки розпускають. При нормальній весні у цей час розпускаються листя на березі. З’являються жаби. У садах спостерігається раннє цвітіння вишні.

А також:

поховалися метелики — до холодної і пасмурної погоди;

ще не зацвіли кульбаби — чекайте на посушливе літо;

пішов дощ до потепління;

вночі багато зірок — буде великий урожай;

світанок безхмарний та ясний — літо буде теплим.

28 квітня в історії

Визначні події

1563 — Першодрукарі Іван Федоров та Петро Мстиславець розпочали друк першої книги.

1709 — Шведські війська Карла XII та українського гетьмана Івана Мазепи рушили на облогу Полтави

1914 — У США запатентований повітряний кондиціонер.

1939 — Заява Адольфа Гітлера про денонсацію Польсько-Німецького договору про ненапад (1934) та Англо-Німецького морського договору (1935).

1943 — у Львові німецька влада оголосила про створення дивізії зброї «Галичина»

1947 — польська комуністична влада розпочала операцію «Вісла» з виселення українців Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини в Західну Польщу

1987 — У США вперше у світі випустили компакт-диск.

1988 — Михайло Горбачов на зустрічі з російським патріархом Пименом оголосив про повернення церкві культових споруд.

1999 — Конгрес США схвалив завдання авіаударів по Югославії.

2001 — Політ першого космічного туриста Денніса Тіто.

2008 — При посадці на бурову платформу «Таврида» в Чорному морі розбився український гелікоптер Мі-8. 17 пасажирів і три члени екіпажу загинули.

2022 — Палата представників США схвалила закон про ленд-ліз для України.

Народилися 28 квітня

1729 — Марко Полторацький, український співак (баритон). Козак Сосницької сотні Чернігівського полку. Дід Анни Керн.

1865 — Микола Івасюк, український художник і педагог, автор відомого полотна «В’їзд Богдана Хмельницького в Київ»; репресований.

1868 — Георгій Вороний, український математик, творець геометрії чисел, зробив значний внесок у розвиток сучасної інформатики.

1875 — Модест Сосенко, український художник-монументаліст, майстер релігійного та світського малярства, портретист, пейзажист, ілюстратор.

1908 — Оскар Шиндлер, німецький бізнесмен, який врятував 1100 євреїв з табору Аушвіц під час Другої світової війни.

1928 — Петро Китастий, бандурист, заступник диригента Української капели бандуристів ім. Т. Г. Шевченка, батько композитора, співака, диригента, кобзаря, бандуриста, сопілкаря Юліяна Китастого.

1937 — Саддам Хусейн, іракський політичний діяч, президент Іраку (з 1979 р.), голова ради революційного командування, верховний головнокомандувач, генеральний секретар партії Баас, маршал.

1974 — Пенелопа Крус, іспанська кіноакторка.

Померли 28 квітня

1890 — Василь Лазаревський, український громадський діяч, белетрист.

1949 — Григорій Мазур-«Калинович», український громадський і військовий діяч, член ОУН, хорунжий УПА, командир сотні «Месники-1» куреня «Месники» ТВ-27 «Бастіон» Військової округи-6 «Сян» групи УПА-Захід, розстріляний поляками.

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