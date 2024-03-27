Коли Вербна неділя 2024: дата і традиції

Вербна неділя – це свято Входу Господнього в Єрусалим. Його відзначають за тиждень до Великодня.

Про це йдеться на сайті «Уніан».

Вербна неділя належить до перехідних свят­ Вона залежить від Великодня. Кожного року свято припадає на різні дати, але обов’язково в шосту неділю Великого посту.

У 2024 році свято Вербна неділя випадає на 28 квітня. Ця дата однакова для нового і старого церковного календаря.

Вербна неділя: що не можна робити

сваритися, вступати в конфлікти;

злитися, ображатися, лихословити;

веселитися і надмірно їсти;

працювати, займатися прибиранням та іншими домашніми справами;

нічого садити на городі.

Вербна неділя: що можна робити

У вербну неділю прийнято ходити до церкви. Віряни несуть до храму гілочки верби, щоб освятити їх. Вони символізують перемогу життя над смертю, тобто Воскресіння Господнє. Освячену вербу потім зберігають удома впродовж року, прикрашають ними іконостас. Тим, хто дотримується Великого посту, цього дня є послаблення: можна їсти рибу та рибні страви.

У народній традиції існує звичай освяченою вербою злегка бити рідних – щоб були здорові та щоб захистити їх від недоброго, гілочки верби також ставлять в узголів’я хворого.

Ще новини України: Православний каледар на квітень: коли Вербна неділя