Православний каледар на квітень: коли Вербна неділя

Православний календар на квітень має дві поминальні суботи і Вербну неділю.

Про це пише сайт «Уніан».

Православна церква України у вересні 2023 року перейшла на новоюліанський календар. У зв’язку з цим усі неперехідні церковні свята (з фіксованою датою) тепер відзначають на 13 днів раніше. До Вашої уваги Православний календар за новим стилем.

Православний каледар на квітень: список

1 квітня – преподобного Геронтія, канонарха Києво-Печерського.

2 квітня – преподобного Тита, чудотворця.

3 квітня – преподобного Микити Сповідника, ігумена Мідікійського, ікони Божої Матері “Нев’янучий Цвіт”.

4 квітня – преподобного Іосифа Писавця, преподобного Іосифа Багатохворобливого Києво-Печерського.

5 квітня – мучеників Агафопода, диякона, Феодула, читця, і іже з ними.

6 квітня – святого Євтихія, архієпископа Константинопольського, поминальна суботатретьої седмиці Великого посту.

7 квітня – третій тиждень Великого посту, Хрестопоклонний, преподобного Георгія, сповідника, митрополита Митиленського, благовірного гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).

8 квітня – апостолів від 70-ти Іродіона та інших, преподобного Руфа, затворника Києво-Печерського.

9 квітня – мученика Євпсихія, мученика Дисана.

10 квітня – Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зенона, Олександра, Феодора та інших.

11 квітня – священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського.

12 квітня – преподобного Василя, сповідника, єпископа Парійського.

13 квітня – священномученика Артемона, поминальна субота четвертої седмиці Великого посту.

14 квітня – четвертий тиждень Великого посту, преподобного Іоанна Ліствичника, мучеників Антонія, Іоанна та Євстафія Литовських.

15 квітня – Вишгородської (Володимирської) ікони Божої Матері, апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима, благовірного великого князя Мстислава Володимировича.

16 квітня – мучениць Агапії, Ірини, Хіонії.

17 квітня – священномученика Симеона, єпископа Персидського і іже з ним, преподобного Акакія.

18 квітня – четвер Великого канону, преподобного Іоанна Солунського.

19 квітня – преподобного Іоанна Печерника.

20 квітня – Похвала Пресвятої Богородиці, преподобного Феодора Тріхіни.

21 квітня – п’ятий тиждень Великого посту, преподобної Марії Єгипетської.

22 квітня – преподобного Феодора Секіота, перенесення мощей благовірного князя Всеволода (Гавриїла у хрещенні).

23 квітня – великомученика Юрія Переможця (Георгія Побідоносця), мучеників Анатолія і Протолеона.

24 квітня – мученика Сави Стратилата, преподобного Сави Києво-Печерського, преподобного Олексія, затворника Києво-Печерського.

25 квітня – апостола і євангеліста Марка.

26 квітня – священномученика Василя, єпископа Амасійського.

27 квітня – Лазарева субота, воскресіння праведного Лазаря, преподобного Стефана, ігумена Києво-Печерського.

28 квітня – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя), Львівської ікони Божої Матері.

29 квітня – початок Страсного тижня, Великий понеділок, дев’яти мучеників у Кизиці, преподобного Мемнона, чудотворця.

30 квітня – Великий вівторок, апостола Якова, брата святого Іоанна Богослова.

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