Православний каледар на квітень: коли Вербна неділя

Православний календар на квітень має дві поминальні суботи і Вербну неділю.
Про це пише сайт «Уніан».
Православна церква України у вересні 2023 року перейшла на новоюліанський календар. У зв’язку з цим усі неперехідні церковні свята (з фіксованою датою) тепер відзначають на 13 днів раніше. До Вашої уваги Православний календар за новим стилем.
Православний каледар на квітень: список
1 квітня – преподобного Геронтія, канонарха Києво-Печерського.
2 квітня – преподобного Тита, чудотворця.
3 квітня – преподобного Микити Сповідника, ігумена Мідікійського, ікони Божої Матері “Нев’янучий Цвіт”.
4 квітня – преподобного Іосифа Писавця, преподобного Іосифа Багатохворобливого Києво-Печерського.
5 квітня – мучеників Агафопода, диякона, Феодула, читця, і іже з ними.
6 квітня – святого Євтихія, архієпископа Константинопольського, поминальна суботатретьої седмиці Великого посту.
7 квітня – третій тиждень Великого посту, Хрестопоклонний, преподобного Георгія, сповідника, митрополита Митиленського, благовірного гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).
8 квітня – апостолів від 70-ти Іродіона та інших, преподобного Руфа, затворника Києво-Печерського.
9 квітня – мученика Євпсихія, мученика Дисана.
10 квітня – Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зенона, Олександра, Феодора та інших.
11 квітня – священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського.
12 квітня – преподобного Василя, сповідника, єпископа Парійського.
13 квітня – священномученика Артемона, поминальна субота четвертої седмиці Великого посту.
14 квітня – четвертий тиждень Великого посту, преподобного Іоанна Ліствичника, мучеників Антонія, Іоанна та Євстафія Литовських.
15 квітня – Вишгородської (Володимирської) ікони Божої Матері, апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима, благовірного великого князя Мстислава Володимировича.
16 квітня – мучениць Агапії, Ірини, Хіонії.
17 квітня – священномученика Симеона, єпископа Персидського і іже з ним, преподобного Акакія.
18 квітня – четвер Великого канону, преподобного Іоанна Солунського.
19 квітня – преподобного Іоанна Печерника.
20 квітня – Похвала Пресвятої Богородиці, преподобного Феодора Тріхіни.
21 квітня – п’ятий тиждень Великого посту, преподобної Марії Єгипетської.
22 квітня – преподобного Феодора Секіота, перенесення мощей благовірного князя Всеволода (Гавриїла у хрещенні).
23 квітня – великомученика Юрія Переможця (Георгія Побідоносця), мучеників Анатолія і Протолеона.
24 квітня – мученика Сави Стратилата, преподобного Сави Києво-Печерського, преподобного Олексія, затворника Києво-Печерського.
25 квітня – апостола і євангеліста Марка.
26 квітня – священномученика Василя, єпископа Амасійського.
27 квітня – Лазарева субота, воскресіння праведного Лазаря, преподобного Стефана, ігумена Києво-Печерського.
28 квітня – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя), Львівської ікони Божої Матері.
29 квітня – початок Страсного тижня, Великий понеділок, дев’яти мучеників у Кизиці, преподобного Мемнона, чудотворця.
30 квітня – Великий вівторок, апостола Якова, брата святого Іоанна Богослова.
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