Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на останні нічні російські обстріли Харкова, Одеси та Сумської області. Він висловив думку, що окупанти діють кожен раз, коли Захід залишається бездіяльним.

Про це Дмитро Кулеба написав у соцмережі X, передає НСН.

“Росія діє щоразу, коли Захід не діє”: Кулеба відреагував на нічні обстріли

За словами Кулеби, в Одесі загарбники влучили в житловий будинок. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені, серед яких одна дитина.

“Росія діє щоразу, коли Захід бездіяльний. За кожне слово, сказане, щоб пояснити, чому щось не можна зробити для України, Росія забирає реальне людське життя”, — наголосив Кулеба.

Він зазначив, що на кожну недоставлену платформу протиповітряної оборони Росія відповідає сотнями ракет і безпілотників, що атакують міста в Україні.

“На кожен снаряд, вивезений з Європи замість того, щоб бути відправленим в Україну, Росія захоплює ще один квадратний метр європейської землі”, — заявив міністр.

Кулеба закликав інвестувати у виробництво, купувати та забороняти експорт за межі Європи вже зараз. За його словами, мета полягає не в тому, щоб діяти “стільки, скільки потрібно”, а “так швидко і стільки, скільки потрібно”.

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