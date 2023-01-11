Який середній розмір субсидії в України і які комунальні послуги можна оплатити

В Україні середній розмір субсидії в опалювальний сезон становить 2 тис. грн. Її має вистачити на оплату комунальних послуг в межах нормативів споживання

Як поясняють в Мінсоцполітики, субсидії має вистачити на оплату комунальних послуг в межах нормативів споживання. А за все, що не входить в нормативи, доведеться платити самостійно, інформує НСН

Субсидії на утримання житла:

13,65 квадратів на особу + 35,22 квадратів на сім’ю. Якщо площа більша, за “зайву” доведеться платити з власної кишені.

Який середній розмір субсидії в Україні

Субсидії на газ:

4 кубометри на опалення квадратного метра помноженого на коригувальний коефіціент (може залежно від погоди як збільшувати, так і зменшувати норматив). Наприклад, на опалення будинку площею 100 квадратів на місяць субсидія може компенсувати вартість біля 400 кубометрів.

3,3 кубометри на газову плиту (приготування їжі на одну особу);

5,4 кубометри на особу – на газову плиту при відсутності гарячого водопостачання;

10,5 кубометри на особу – на газову плиту та водонагрівач.

Субсидії на воду:

холодна вода (2 кубометра на людину, якщо є гаряча вода та 3,6 кубометри, якщо її немає);

гаряча вода (1,6 кубометри на особу);

водовідведення – 3,6 кубометри на особу.

Споживання електроенергії:

100 кВт-г на сім’ю з однієї особи і додатково 30 кВт-год на місяць на кожного іншого члена сім’ї, але не більше 220 кВт-год на місяць.

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