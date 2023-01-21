Як переселенцям оформити лікарняні виплати та декретну допомогу – ПФУ

У Пенсійному фонді України розповіли, як переселенцям оформити лікарняні виплати через тимчасову втрату працездатності та декретну допомогу

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Про це розповідає НСН

Як зазначили у ПФУ, українці, які перебувають чи перебували у трудових відносинах, але були змушені переселитися з тимчасово окупованих територій чи територій, де йдуть бойові дії, не завжди можуть отримати від свого роботодавця страхові виплати із загальнообов’язкового державного соціального страхування. У зв’язку із цим такі виплати надаються за рахунок Пенсійного фонду України.

Так, в ПФУ переселенці можуть оформити лікарняні, декретні, допомогу на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

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