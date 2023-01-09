В Україні з січня змінився порядок страхових виплат внаслідок нещасного випадку – куди звертатися

З 1 січня 2023 року за страховими виплатами внаслідок нещасних випадків на виробництві потрібно звертатися до Пенсійного фонду України

Про це повідомили в Міністерстві соцполітики, передає НСН

Для вирішення питань щодо призначення, перерахування та здійснення страхових виплат з відшкодування шкоди, заподіяної потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання, або особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, з 1 січня 2023 року необхідно звертатися до органів Пенсійного фонду України.

Порядок страхових виплат внаслідок нещасного випадку в Україні змінився

Нагадаємо, нещодавно Фонд соціального страхування України об’єднали з ПФУ.

Тепер у ПФУ призначатимуть і виплачуватимуть такі види соцвиплат, крім вищеназваних:

допомога по тимчасовій непрацездатності

одноразова допомога в разі втрати працездатності

щомісячні страхові виплати – встановлюються відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку

виплати в разі переведення на легшу, нижчеоплачувану роботу

щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності.

А також страхові виплати непрацездатним членам сім’ї в разі смерті потерпілого.

Зміни з 1 січня — що буде з пенсіями, тарифами, зарплатами та іншим