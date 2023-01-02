Лікарняні по-новому: з 1 січня 2023 року уповноваженим органом в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності став Пенсійний фонд.

Тобто тепер питання про призначення страхових виплат, зокрема лікарняних, вирішуватимуться у ПФУ.

Про це повідомила пресслужба Фонду у Фейсбуці, передає НСН.

Зазначається, що такі зміни прописані у низці законодавчих актів України та постанов Кабміну:

“Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”,

постанові КМУ від 02.12. 2022 № 1350 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації окремих функцій Пенсійного фонду України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”.

Це означає, що з питань призначення, перерахування та здійснення страхових виплат щодо відшкодування шкоди, заподіяної потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання або особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого, необхідно буде звертатися до органів Пенсійного фонду. України.

Як нараховуються лікарняні

Правила нарахування виплат по лікарняних не змінилися: відсоток середньої заробітної плати застрахованої особи в залежності від тривалості страхового стажу.

Механізм визначення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням також не зазнав суттєвих змін.

Зокрема заробітна плата для оплати лікарняних обчислюватиметься шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців, що передують місяцю настання страхового випадку) зарплати, на яку нарахований єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин.

Зміни застосовуватимуться до лікарняних, відкритих після 1 січня 2023 року. Лікарняні, відкриті в 2022 році і продовжені в 2023-му, розраховуватимуться за старими правилами.

Джерело

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