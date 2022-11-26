Як отримати лікарняний, направлення чи рецепт під час блекауту – МОЗ

Через постійні ракетні удари Росії по об’єктам критичної інфраструктури, українці залишаються без світла та інтернету. Як отримати лікарняний, рецепт чи направлення під час блекауту пояснили у МОЗ

В Міністерстві охорони здоров’ пояснили, як діяти лікарям коли немає електроенергії. Про це розповідає NNS

Видача рецептів на ліки

На час воєнного стану лікарі можуть виписувати пацієнтам паперові рецепти на лікарські засоби з програми «Доступні ліки» у разі відсутності світла та зв’язку.

Паперовий рецепт виписується на відповідній формі рецептурного бланка. Він містить інформацію про медзаклад, лікаря та пацієнта. У рецепті лікар має підкреслити, чи препарат буде повністю безоплатний для пацієнта, чи з доплатою. Сам лікарський засіб виписується за міжнародною непатентованою назвою (МНН) і не більше трьох найменувань на один рецепт.

ікар має засвідчити рецепт своїм підписом та печаткою. У такому разі аптека видає лікарський засіб пацієнту за паперовим рецептом та обліковує його. Паперові рецепти враховуються у звітності аптеки за встановленою формою Національної служби здоров’я. І НСЗУ відшкодовує аптечному закладу гроші за відпущені ліки.

При цьому оригінали паперових рецептів на такі препарати, зберігаються в аптеці протягом трьох років з дати формування.

Українцям розповіли, як отримати лікарняний, рецепт чи направлення під час блекауту

Видача направлень на послуги

Якщо через відсутність інтернету лікар не може створити пацієнту електронне направлення, він може видати паперове. Як лікар первинки, так і лікар-спеціаліст. Заклади, які уклали договори з НСЗУ, зобовʼязані на час дії воєнного стану приймати пацієнтів з паперовими направленнями так само як і з електронними. Під час внесення даних про послугу лікар зазначає у системі, що направлення — паперове. НСЗУ оплачує таку послугу.

Пацієнти з паперовими направленнями мають право отримати безоплатно медичні послуги, передбачені Програмою медичних гарантій.

Оформлення лікарняного

Якщо немає доступу до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), дозволяється оформлення лікарняного на відповідному паперовому бланку. Якщо ж у закладі відсутні бланки, за рішенням керівника дозволяється оформлення лікарняного на аркуші паперу за формою, затвердженою МОЗ, Міністерством соціальної політики, Фондом соціального страхування. Такі зміни передбачені наказом МОЗ № 1066.

Оформлення медичних висновків про народження

Якщо немає доступу до інтернету і неможливо оформити електронний висновок про народження, в умовах воєнного стану передбачається можливість видачі паперового свідоцтва про народження за формою № 103/0.

Джерело

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