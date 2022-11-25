У відділеннях Нової пошти можна буде підзарядити гаджети під час блекауту

Українці у разі потреби зможуть підзарядити гаджети у відділеннях Нової пошти під час блекауту

«Нова пошта» повідомила, що майже всі відділення у великих населених пунктах обладнані генераторами та мають запас палива на 5 днів — лідер експрес-доставки в Україні пропонує українцям звертатися у разі потреби, щоб підзарядити гаджети під час блекауту

Це ще одна альтернатива «Пунктам незламності» та іншим закладам з автономним живленням, які можуть працювати під час відключень. Про це повідомляє NNS

У відділеннях Нової пошти можна підзарядити гаджети під час блекауту

Після масштабної російської атаки 23 листопада, яка спричинила тимчасове знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій, український бізнес активізував підготовку до можливого більш довготривалого блекауту — найбільші торгові магазини та ТРЦ, банки, АЗС, оператори та інтернет-провайдери та поштово-логістичні компанії активно закуповують генератори.

Щодо «Нової пошти», компанія закупила ще партію генераторів, щоб обладнати усю мережу відділень генераторами до кінця листопада. За умов аварійного відключення електрики в усіх регіонах України у відділеннях із генераторами клієнти можуть отримати усі послуги: відправити та отримати посилки, зняти готівку, розрахуватися готівкою, онлайн через мобільний додаток, автосписанням або карткою через POS-термінал за наявності зв’язку із банком.

Варто подякувати компанії «Нова пошта» за таку ініціативу у ці скрутні часи — раніше Rozetka, “ОККО” та багато інших українських компаній з автономним живленням також запрошували українців, щоб ті могли підзарядити свої пристрої та вийти на зв’язок з рідними та близькими. Це дуже надихає та вселяє впевненість у світле майбутнє.

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