За який період розраховується середня зарплата для страхових виплат – ПФУ

У Пенсійному фонді України розповіли, за який розрахунковий період розраховується середня заробітна плата для виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві та профзахворюванням

Як передає НСН, про це повідомила прес-служба ПФУ у Фейсбуку.

Так, розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата для страхових виплат, є 12 календарних місяців за тим місцем роботи, де стався нещасний випадок, починаючи з місяця, що передує місяцю страхового випадку.

За який період розраховується середня зарплата для страхових виплат

Якщо людина працювала на підприємстві, де стався страховий випадок менше 12 календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється за фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до першого числа).

А ось у разі, коли застрахована особа перебувала у трудових відносинах меншою за календарний місяць, середній заробіток обчислюється за фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку.

“Якщо ж у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку у людини заробітку з поважних причин не було взагалі, або страховий випадок настав у перший день роботи, середня заробітна плата визначається виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, встановленої на день настання права на страхову виплату. У разі коли тарифна ставка не встановлена, розрахунок здійснюється відповідно до розміру мінімальної заробітної плати (або її частини), встановленої законом на день настання права на страхову виплату”, – роз’яснили у ПФУ

Таким чином, якщо між страховим випадком і настанням права на виплату минуло більше року, здійснюється осучаснення заробітної плати.

Крім того, у ПФУ зазначили, що обчислення розрахункового періоду для здійснення страхових виплат здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 126.

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