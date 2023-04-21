У якому віці українці можуть вийти на пенсію. Який стаж потрібен

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, у якому віці можна вийти на пенсію і який для цього потрібно мати стаж.

Про це інформує НСН з посиланням на видання “На пенсії”.

Де можна перевірити свій страховий стаж

На вебпорталі ПФУ українці можуть перевірити свій страховий стаж, а також розрахувати, скільки ще стажу можна заробити до 60 років.

Щоб перевірити кількість страхового стажу, потрібно:

Увійти в особистий кабінет на вебпорталі ПФУ.

В особистому кабінеті ліворуч вибрати розділ “Мій страховий стаж”, де ви можете переглянути інформацію про свій страховий стаж та сплачені внески.

Скільки потрібно мати страхового стажу, щоб вийти на пенсію у 60 років

Необхідна кількість страхового стажу є такою:

2023 рік – від 30 років;

2024 рік – від 31 року;

2025 рік – від 32 років;

2026 рік – від 33 років;

2027 рік – від 34 років;

2028 рік – від 35 років.

Скільки років страхового стажу потрібно для виходу на пенсію у 63 роки

Потрібно мати таку кількість стажу:

2023 рік – від 20 до 30 років;

2024 рік – від 21 до 31 року;

2025 рік – від 22 до 32 років;

2026 рік – від 23 до 33 років;

2027 рік – від 24 до 34 років;

2028 рік – від 25 до 35 років.

Який страховий стаж потрібно мати, щоб вийти на пенсію у 65 років

Якщо людина не має достатньої кількості стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки, то вона може вийти на пенсію можна в 65 років.

Для виходу на пенсію у 65 років потрібно мати:

у 2023 році – від 15 до 20 років стажу;

у 2024 році – від 15 до 21 року стажу;

у 2025 році – від 15 до 22 років стажу;

у 2026 році – від 15 до 23 років стажу;

у 2027 році – від 15 до 24 років стажу;

у 2028 році – від 15 до 25 років стажу.

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