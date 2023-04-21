У якому віці українці можуть вийти на пенсію. Який стаж потрібен

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, у якому віці можна вийти на пенсію і який для цього потрібно мати стаж.
Про це інформує НСН з посиланням на видання “На пенсії”.
Де можна перевірити свій страховий стаж
На вебпорталі ПФУ українці можуть перевірити свій страховий стаж, а також розрахувати, скільки ще стажу можна заробити до 60 років.
Щоб перевірити кількість страхового стажу, потрібно:
- Увійти в особистий кабінет на вебпорталі ПФУ.
- В особистому кабінеті ліворуч вибрати розділ “Мій страховий стаж”, де ви можете переглянути інформацію про свій страховий стаж та сплачені внески.
Скільки потрібно мати страхового стажу, щоб вийти на пенсію у 60 років
Необхідна кількість страхового стажу є такою:
- 2023 рік – від 30 років;
- 2024 рік – від 31 року;
- 2025 рік – від 32 років;
- 2026 рік – від 33 років;
- 2027 рік – від 34 років;
- 2028 рік – від 35 років.
Скільки років страхового стажу потрібно для виходу на пенсію у 63 роки
Потрібно мати таку кількість стажу:
- 2023 рік – від 20 до 30 років;
- 2024 рік – від 21 до 31 року;
- 2025 рік – від 22 до 32 років;
- 2026 рік – від 23 до 33 років;
- 2027 рік – від 24 до 34 років;
- 2028 рік – від 25 до 35 років.
Який страховий стаж потрібно мати, щоб вийти на пенсію у 65 років
Якщо людина не має достатньої кількості стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки, то вона може вийти на пенсію можна в 65 років.
Для виходу на пенсію у 65 років потрібно мати:
- у 2023 році – від 15 до 20 років стажу;
- у 2024 році – від 15 до 21 року стажу;
- у 2025 році – від 15 до 22 років стажу;
- у 2026 році – від 15 до 23 років стажу;
- у 2027 році – від 15 до 24 років стажу;
- у 2028 році – від 15 до 25 років стажу.
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