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У якому віці українці можуть вийти на пенсію. Який стаж потрібен

Журналіст
У якому віці українці можуть вийти на пенсію. Який стаж потрібен
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У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, у якому віці можна вийти на пенсію і який для цього потрібно мати стаж.

Про це інформує НСН з посиланням на видання “На пенсії”.

Де можна перевірити свій страховий стаж

На вебпорталі ПФУ українці можуть перевірити свій страховий стаж, а також розрахувати, скільки ще стажу можна заробити до 60 років.

Щоб перевірити кількість страхового стажу, потрібно:

  • Увійти в особистий кабінет на вебпорталі ПФУ.
  • В особистому кабінеті ліворуч вибрати розділ “Мій страховий стаж”, де ви можете переглянути інформацію про свій страховий стаж та сплачені внески.

новини україни

Скільки потрібно мати страхового стажу, щоб вийти на пенсію у 60 років

Необхідна кількість страхового стажу є такою:

  • 2023 рік – від 30 років;
  • 2024 рік – від 31 року;
  • 2025 рік – від 32 років;
  • 2026 рік – від 33 років;
  • 2027 рік – від 34 років;
  • 2028 рік – від 35 років.

Скільки років страхового стажу потрібно для виходу на пенсію у 63 роки

Потрібно мати таку кількість стажу:

  • 2023 рік – від 20 до 30 років;
  • 2024 рік – від 21 до 31 року;
  • 2025 рік – від 22 до 32 років;
  • 2026 рік – від 23 до 33 років;
  • 2027 рік – від 24 до 34 років;
  • 2028 рік – від 25 до 35 років.

Який страховий стаж потрібно мати, щоб вийти на пенсію у 65 років

новини україни

Якщо людина не має достатньої кількості стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки, то вона може вийти на пенсію можна в 65 років.

Для виходу на пенсію у 65 років потрібно мати:

  • у 2023 році – від 15 до 20 років стажу;
  • у 2024 році – від 15 до 21 року стажу;
  • у 2025 році – від 15 до 22 років стажу;
  • у 2026 році – від 15 до 23 років стажу;
  • у 2027 році – від 15 до 24 років стажу;
  • у 2028 році – від 15 до 25 років стажу.

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