Українці виходитимуть на пенсію пізніше – як дізнатися свій пенсійний вік

В Україні є три варіанти виходу на пенсію: у 60, 63 та 65 років. Вік виходу на пенсію залежить від стажу. Водночас вимоги до стажу посилюватимуться до 2028 року. Як дізнатися свій пенсійний вік

Для цього потрібно перевірити на Пенсійному порталі свій страховий стаж. Після розрахувати, скільки ще стажу можна заробити до 60 років. Якщо вистачить стажу, можна розраховувати на пенсію.

Про це розповіли у Пенсійному фонді, повідомляє НСН.

Також у ПФУ розповіли, як перевірити стаж. В особистому кабінеті ліворуч вибрати розділ “Мій страховий стаж”, де ви можете переглянути інформацію про свій страховий стаж та сплачені внески.

Для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати відповідний страховий стаж:

2023-го – від 30 років;

2024-го – від 31 року;

2025-го – від 32 років;

2026-го – від 33 років;

2027-го – від 34 років;

2028-го – від 35 років.

Як дізнатися свій пенсійний вік для виходу на пенсію

Якщо ви не виконали вказану вимогу, є шанс вийти на пенсіюу 63 роки. Для цього потрібно до свого 63-річчя заробити хоча б (залежно від того, коли виповниться):

2022-го – від 19 до 29 років;

2023-го – від 20 до 30 років;

2024-го – від 21 до 31 року;

2025-го – від 22 до 32 років;

2026-го – від 23 до 33 років;

2027-го – від 24 до 34 років.

А вже з наступного року потрібно мати щонайменше 30 років стажу. Тим, кому не вистачить стажу, доведеться працювати до 63 років (якщо є від 23 років стажу) та 65 років (якщо є від 15 до 23 років стажу). Друга новина – традиційного підвищення мінімальної пенсії на рівень інфляції цього року не буде.

Остання новина – очікується планова березнева індексація пенсій. Розмір цього індексу: сукупність від половини торішньої інфляції плюс половина середнього за три роки зростання зарплат. Збільшення зарплат буде незначним (близько 7%), а половина від розміру інфляції – близько 15%. Разом частину пенсій можуть підвищити на 22%.

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