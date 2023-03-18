Як збільшити пенсію на 50%: в ПФУ назвали умову

У 2023 році через війну підвищення пенсій буде здійснено лише у березні, також деяким категоріям українців перерахунок перенесли на квітень та липень. Але збільшити пенсію громадяни можуть самостійно, для цього потрібно виконати одну умову, пише На пенсії, передає НСН.

Йдеться про пізніший вихід на пенсію. Громадяни, які після досягнення 60 років та за наявності необхідної кількості років стажу ухвалять рішення відмовитися від пенсії та будуть продовжувати працювати, при виході на пенсію отримають надбавку за надстаж.

Увага! Не потрібно плутати з отриманням пенсії та суміщенням роботи, тоді як працюючий пенсіонер має право на перерахунки.

Для підвищення пенсії потрібно відмовитися від виплат та продовжувати працювати.

Згідно зі статтею 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за пізнішого призначення пенсії її основний розмір збільшується: на 0,5% — за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку при відстроченні виходу на пенсію на строк до п’яти років та на 0,75% — за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, що настає за місяцем досягнення пенсійного віку, якщо відстрочка становить понад п’ять років.

На скільки вдасться збільшити пенсію

Виходить, що відстрочення пенсії на рік дає збільшення до пенсії у розмірі 6%, на два роки — 12% і так далі. Якщо ж відстрочка, наприклад, на 6 років, то основний розмір пенсії зросте на 54% порівняно з тим, який міг би бути спочатку.

Тобто якщо ви після 60 років ще пропрацюєте хоча б 6 років, то основний розмір пенсії збільшиться на 54%.

Але слід зазначити, що надбавка за надстаж у грошовому еквіваленті може виявитися мізерною, якщо у пенсіонера основний розмір пенсії невеликий. Тому, перш ніж відмовлятися від пенсії, дізнайтесь про її розмір. Якщо вона трохи більша за мінімальну, то краще отримувати пенсію і продовжувати працювати.

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