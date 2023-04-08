Як купувати страховий стаж для майбутньої пенсії – роз’яснення ПФУ

Пенсійний фонд запустив механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії.
Про це інформує НСН з посиланням на слова заступниці керівника Офісу президента Юлії Соколовської.
Кого може зацікавити механізм:
- людей, які зараз заробляють за кордоном, але хотіли б отримувати пенсію в Україні;
- осіб передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;
- працівників з низькими офіційними доходами, які шляхом добровільних внесків можуть збільшити майбутню пенсію.
Для початку необхідно укласти договір з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або системи GOV.ID, після чого можна самостійно визначити тривалість, періодичність та розмір страхових внесків.
Суми страхових внесків зараховуються за місяць, у якому гроші потрапили на рахунок Пенсійного фонду.
Для незастрахованих осіб місяць буде зарахований до страхового стажу, а для застрахованих – збільшено зарплату для обчислення пенсії.
Як купувати страховий стаж – покрокова інструкція
- Авторизуватися в особистому кабінеті Пенсійного фонду України (ПФУ), використовуючи кваліфікований електронний підпис.
- В правій частині екрану побачите пункт “Добровільна сплата страхових внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування”, потім натиснути на пункт “Договір приєднання”.
- Далі заповняєте дані про особу, на користь якої ви хочете внести кошти (ПІБ, податковий номер, серія і номер паспорта, дата народження).
- Перевіряєте друковану форму договору.
- Даєте згоду на передавання і оброблення персональних даних, підписуєте договір. Після цього вас автоматично перенесе на інтерфейс сплати внеску.
Варто зазначити, що страховий стаж докупити реально, навіть якщо ви не працювали офіційно в певні періоди від 1 січня 2004 року чи не зазначені у списках застрахованих осіб. Придбати страховий стаж до січня 2004 року неможливо. Щоб придбати страховий стаж, необхідно буде також сплатити ЄСВ (Єдиний соціальний внесок).
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