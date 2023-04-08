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Як купувати страховий стаж для майбутньої пенсії – роз’яснення ПФУ

Журналіст
Як купувати страховий стаж для майбутньої пенсії – роз’яснення ПФУ
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Пенсійний фонд запустив механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії.

Про це інформує НСН з посиланням на слова заступниці керівника Офісу президента Юлії Соколовської.

Кого може зацікавити механізм:

  • людей, які зараз заробляють за кордоном, але хотіли б отримувати пенсію в Україні;
  • осіб передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;
  • працівників з низькими офіційними доходами, які шляхом добровільних внесків можуть збільшити майбутню пенсію.

Для початку необхідно укласти договір з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або системи GOV.ID, після чого можна самостійно визначити тривалість, періодичність та розмір страхових внесків.

Суми страхових внесків зараховуються за місяць, у якому гроші потрапили на рахунок Пенсійного фонду.

Для незастрахованих осіб місяць буде зарахований до страхового стажу, а для застрахованих – збільшено зарплату для обчислення пенсії.

новини україни

Як купувати страховий стаж – покрокова інструкція

  • Авторизуватися в особистому кабінеті Пенсійного фонду України (ПФУ), використовуючи кваліфікований електронний підпис.
  • В правій частині екрану побачите пункт “Добровільна сплата страхових внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування”, потім натиснути на пункт “Договір приєднання”.
  • Далі заповняєте дані про особу, на користь якої ви хочете внести кошти (ПІБ, податковий номер, серія і номер паспорта, дата народження).
  • Перевіряєте друковану форму договору.
  • Даєте згоду на передавання і оброблення персональних даних, підписуєте договір. Після цього вас автоматично перенесе на інтерфейс сплати внеску.

Варто зазначити, що страховий стаж докупити реально, навіть якщо ви не працювали офіційно в певні періоди від 1 січня 2004 року чи не зазначені у списках застрахованих осіб. Придбати страховий стаж до січня 2004 року неможливо. Щоб придбати страховий стаж, необхідно буде також сплатити ЄСВ (Єдиний соціальний внесок).

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