Як купувати страховий стаж для майбутньої пенсії – роз’яснення ПФУ

Пенсійний фонд запустив механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії.

Про це інформує НСН з посиланням на слова заступниці керівника Офісу президента Юлії Соколовської.

Кого може зацікавити механізм:

людей, які зараз заробляють за кордоном, але хотіли б отримувати пенсію в Україні;

осіб передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;

працівників з низькими офіційними доходами, які шляхом добровільних внесків можуть збільшити майбутню пенсію.

Для початку необхідно укласти договір з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або системи GOV.ID, після чого можна самостійно визначити тривалість, періодичність та розмір страхових внесків.

Суми страхових внесків зараховуються за місяць, у якому гроші потрапили на рахунок Пенсійного фонду.

Для незастрахованих осіб місяць буде зарахований до страхового стажу, а для застрахованих – збільшено зарплату для обчислення пенсії.

Як купувати страховий стаж – покрокова інструкція

Авторизуватися в особистому кабінеті Пенсійного фонду України (ПФУ), використовуючи кваліфікований електронний підпис.

В правій частині екрану побачите пункт “Добровільна сплата страхових внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування”, потім натиснути на пункт “Договір приєднання”.

Далі заповняєте дані про особу, на користь якої ви хочете внести кошти (ПІБ, податковий номер, серія і номер паспорта, дата народження).

Перевіряєте друковану форму договору.

Даєте згоду на передавання і оброблення персональних даних, підписуєте договір. Після цього вас автоматично перенесе на інтерфейс сплати внеску.

Варто зазначити, що страховий стаж докупити реально, навіть якщо ви не працювали офіційно в певні періоди від 1 січня 2004 року чи не зазначені у списках застрахованих осіб. Придбати страховий стаж до січня 2004 року неможливо. Щоб придбати страховий стаж, необхідно буде також сплатити ЄСВ (Єдиний соціальний внесок).

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