Продовжується терор Нікопольщини та інших прифронтових територій – як відповідають Сили оборони півдня

Про це повідомляють Сили оборони Півдня, передають Новини України – НСН.

Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей, ворог застосував 229 FPV-дронів, 1 ударний БпЛА типу “Ланцет”, скинув з БпЛА різних модифікацій 183 осколкові боєприпаси.

Продовжується терор Нікопольщини

На Дніпропетровщині ворог обстріляв артилерією Нікопольщину. Унаслідок ворожих обстрілів поранена цивільна особа, пошкоджені приватні житлові будинки, господарські споруди, будівлі підприємств, рекреаційний об’єкт, гаражі, цивільні автомобілі, десяток сонячних панелей та лінії електропередачі.

Херсонщина

Унаслідок застосування ворогом засобів ураження по 10 населених пунктах Херсонщини поранена цивільна особа, пошкоджені багатоповерхівки, приватні житлові будинки, навчальний заклад, об’єкт комунальної інфраструктури, крамниця, господарські споруди та цивільний автомобіль.

Запоріжжя

На Запоріжжі під ворожим вогнем перебувало 10 населених пунктів. Унаслідок застосування противником ударних дронів та артилерії пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. Жертв серед населення немає.

Миколаївщина

На Миколаївщині ворожа артилерія обстріляла Очаків. На щастя, люди не постраждали.

Сили оборони Півдня нищать ворога

Сили оборони Півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 116 осіб. Також ворог втратив 23 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

1 гармата;

1 зенітна установка;

1 міномет;

12 одиниць авто-бронетехніки;

1 станція радіоелектронної боротьби;

1 станція управління БпЛА;

1 антена;

1 аерофотостанція;

4 човни.

Знищено 2 місця зберігання боєприпасів, склад ПММ, стартова позиція запуска БпЛА та 1 спостережний пункт.

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