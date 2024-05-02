Нікополь, Херсон, Запоріжжя у вогні: ворог запустив 221 БпЛА з вибухівкою на прифронтові території

Нікополь, Херсонщина, Запоріжжя… Ворог посилює терор прифронтових територій, застосовуючи все більшу кількість дронів, які запускаються по мирним населеним пунктам.

Про це повідомляють 2 травня у Силах оборони півдня, передають Новини України – НСН.

Нікополь, Херсон, Запоріжжя під ударом

Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей, ворог лише за одну добу застосував 219 FPV-дронів, 2 ударні БпЛА типу “Ланцет”, скинув з БпЛА різних модифікацій 234 осколкові боєприпаси.

На Дніпропетровщині ворог обстріляв артилерією Нікополь, Мирівську та Марганецьку громади. Унаслідок ворожих обстрілів поранені цивільні особи, пошкоджені двоповерховий житловий будинок, приватні житлові будинки, медичний заклад, інфраструктурні об’єкти, агропідприємство, цивільні автомобілі та лінії електропередачі.

На Запоріжжі під ворожим вогнем перебувало 8 населених пунктів. Унаслідок застосування противником ударних дронів та артилерії пошкоджені приватні будинки. Жертв серед населення немає.

Унаслідок застосування ворогом засобів ураження по Херсону та 21 населеному пункту Херсонщини, пошкоджено багатоповерхівки, приватні житлові будинки, зерносховище, господарська споруда. Жертв серед цивільного населення немає.

Також під ударом була Миколаївщина. Тут окупати застосовували артилерію, обстрілявши акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

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