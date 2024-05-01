Нікопольщина, Запоріжжя, Херсонщина – ворог масовано атакує прифронтові регіони

Ворог масовано атакує прифронтові регіони. Під постійними російськими ударами Нікопольщина у Дніпропетровській області, Запоріжжя, правобережна Херсонщина, окремі громади Миколаївської області.

Про атаки за минулу добу повідомили у Силах оборони півдня, передають Новини України – НСН.

Нікопольщина, Запоріжжя, Херсонщина, Миколаївщина у вогні

Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей, ворог застосував 182 FPV-дрони, скинув з БпЛА різних модифікацій 195 осколкових боєприпасів.

На Дніпропетровщині ворог обстріляв артилерією Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. Унаслідок ворожих обстрілів поранена цивільна особа, пошкоджені приватні житлові будинки, багатоповерхівки, дошкільний заклад, кафе, крамниці, АЗС та лінії електропередачі.

Унаслідок застосування ворогом засобів ураження по Херсону та 12 населених пунктах Херсонщини пошкоджено приватні житлові будинки, крамниця та вежа стільникового зв’язку. Жертв серед цивільного населення немає.

На Миколаївщині ворожа артилерія обстріляла Очаківську та Куцурубську громади. Унаслідок обстрілів пошкоджено сільгосптехніку, господарську споруду. Постраждалих немає.

На Запоріжжі ворог з артилерії обстріляв 6 населених пунктів, унаслідок чого пошкоджені приватні будинки. Люди не постраждали.

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