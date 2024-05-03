Знову Нікопольщина, Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя – терор посилюється, ворог застосував 281 FPV-дрон

Знову Нікопольщина, Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя під ударом ворога. Терор прифронтових територій посилюється. Щодня збільшується кількість використання дронів.

Відповідні дані надають Сили оборони півдня, передають Новини України – НСН.

Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей, ворог застосував за минулу 281 FPV-дрон, 9 ударних БпЛА типу “Ланцет”, скинув з БпЛА різних модифікацій 346 осколкових боєприпасів.

Нікопольщина

На Дніпропетровщині ворог обстріляв артилерією Нікополь, Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджені багатоповерхівки, приватні житлові будинки, навчальний заклад, підприємство, цивільні автомобілі та лінії електропередачі.

Херсон і область

Унаслідок застосування ворогом засобів ураження по Херсону та 13 населених пунктах Херсонщини поранена цивільна особа, пошкоджені багатоповерхівки, приватні житлові будинки, навчальні заклади, об’єкт комунальної інфраструктури, крамниця, господарські споруди, гаражі, цивільні автомобілі, припортова інфраструктура та газогін.

Очаківська громада

На Миколаївщині ворог з артилерії обстріляв акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає. Противник спрямував керовану ракету з тактичної авіації, ймовірно Х-59, у напрямку Миколаївщини. На жаль, є влучання по території інфраструктурного об’єкта, унаслідок чого виникла пожежа, яку своєчасно ліквідовано. Люди не постраждали.

Запоріжжя

На Запоріжжі під ворожим вогнем перебувало 8 населених пунктів. Унаслідок застосування противником ударних дронів та артилерії пошкоджено приватні будинки. Жертв серед населення немає.

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