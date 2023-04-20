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Накопичувати пенсію зобов’яжуть до 55 років? Деталі нового законопроєкту

Журналіст
Накопичувати пенсію зобов’яжуть до 55 років? Деталі нового законопроєкту
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Українців хочуть зобов’язати накопичувати пенсію. До Верховної Ради внесли новий проєкт закону №9212 «Про накопичувальне пенсійне забезпечення», передає НСН.

В пояснювальній записці зазначено, що система добровільного накопичувального пенсійного забезпечення є недостатньою і не справляється з основною метою – суттєвого доповнення солідарної розподільчої системи на макроекономічному рівні.

Основні положення законопроєкту:

У системі накопичувального пенсійного забезпечення в обов’язковому порядку братимуть участь усі категорії осіб, які працюють, до досягнення ними 55 років.

Роботодавець щомісяця сплачуватиме обов’язкові пенсійні внески за працівника в розмірі 1 % від зарплати у 2023 році, 1,5 % — у 2024-му, 2 % — у 2025-му.

Розмір ЄСВ залишиться незмінним, накопичувальний внесок включатимуть в ЄСВ.

За бажанням працівника, розмір його самостійних внесків може бути збільшено. Держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах в межах 3 відсотків від розміру середньої заробітної плати за видами економічної діяльності у середньому по економіці.

Такі ж умови державного співфінансування пропонуються також для участі в системі для фізичних-осіб підприємців та самозайнятих осіб, яка є добровільною.

новини україни

Законопроектом пропонується встановити, що кошти накопичувальної системи є власністю учасників системи у розмірі, накопиченому на їх індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках, а у випадку смерті особи право власності на пенсійні заощадження переходять до її спадкоємців.

До кінця 2025 року внески потрібно буде робити в уповноважений пенсійний фонд, створений державою, а з 2026 року учасник системи зможе обрати для себе будь-який авторизований недержавний пенсійний фонд, куди будуть сплачуватись внески на його користь та формуватись пенсійні накопичення.

Управління активами недержавний пенсійних фондів буде здійснюватися авторизованими компаніями з управління активами. Зберігатимуть пенсійні накопичення авторизовані банки-зберігачі, допущені до діяльності в другому рівні пенсійної системи завдяки авторизації;

Пенсійні накопичення учасників пенсійних фондів зберігаються від знецінення та інфляційного впливу за рахунок їх інвестування в переважно консервативні фінансові інструменти. Інвестиційна обмеження щодо інвестування пенсійних накопичень визначені законопроектом виходячи з консервативної інвестиційної стратегії.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, впровадження накопичувальної системи є необхідним через низький рівень народжуваності та збільшення тривалості життя, що обумовлює скорочення чисельності населення працездатного віку, які є платниками єдиного соціального внеску.

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