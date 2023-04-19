Новий вид пенсій: хто з українців може отримати більше

В Україні з’явився новий вид пенсій. Тепер меценати зможуть допомогти своїм родичам та знайомим отримати більші виплати. Благодійником може стати будь-який громадянин України, передає НСН.

Новий вид пенсій. Що відомо

Громадяни, які проживають в Україні або ж перебувають за кордоном, можуть здійснити пожертву в Пенсійний фонд. Таким чином вони можуть збільшити розмір пенсії своїм батькам, бабусям, дідусям та просто близьким людям.

Закон, ухвалений ВР у 2022 році, дозволяє здійснювати благодійні внески на виплату пенсій. Такі внески можна робити на користь конкретної людини, яка вже отримує пенсію та має рахунок у Пенсійному фонді, або знеособлено, розповіла голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Відповідно до цього, якщо меценат перерахує на рахунок 10 тисяч гривень, то 7 тисяч отримає пенсіонер для якого здійснили пожертву, а 3 тисячі гривень відправлять на пенсії іншим. Тобто з персоналізованої виплати пенсіонер отримає доплату до своєї пенсії в розмірі 70% від зробленого внеску вже наступного місяця. 30% суми піде в загальний кошик ПФУ, які розподілятимуть між пенсіонерами з найнижчими пенсіями.

Як працюють меценатські пенсії

Здійснювати благодійні внески можна на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

щоб здійснити переказ коштів, потрібно на порталі ПФУ знайти у правому верхньому кутку розділ “Благодійні пожертви”. Там необхідно заповнити одне з полів:

благодійний внесок на користь конкретного пенсіонера, вказавши суму коштів, прізвище, ім’я та по батькові отримувача, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

грошовий внесок на користь усіх пенсіонерів, вказавши тільки суму.

Після цього потрібно натиснути “Сплатити” та ввести дані особистої банківської картки, з якої буде здійснено переказ.

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