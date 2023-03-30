ПриватБанк дарує 20000 гривень до пенсії – хто і як може взяти участь в акції

ПриватБанк проводить акцію, в якій українці можуть отримати 20000 гривень до пенсії. Вже є перший переможець. НСН детально розповідає про умови розіграшу.

Як повідомили на офіційному сайті фінустанови, учасниками акції можуть стати громадяни, які одержують військову пенсію через ПриватБанк. Для участі в акції не потрібна додаткова реєстрація. ПриватБанк рандомно обирає тих клієнтів, які беруть участь у розіграші.

Акція триває до 15 травня, і кожен може стати переможцем. Попереду ще два 2 розіграші. А це означає, що ще два пенсіонери чи пенсіонерки зможуть отримати додатково до своєї пенсії 20 тисяч гривень.

А першого переможця вже обрали. Ним став Юрій Мазур – військовий пенсіонер Державної прикордонної служби з міста Могилів-Подільський на Вінниччині.

За словами Юрія, отримавши звістку про виграш, він спочатку не повірив, відповів, що помилилися номером і навіть вимкнув телефон.

Юрій Мазур давно оплачує всі комунальні послуги через ПриватБанк, а нещодавно перевів отримання пенсії до ПриватБанку. І, як виявилося, не помилився.

Переможець акції отримав сертифікат на 20 тисяч гривень.

“Я вдячний випадку, тому що ці гроші зараз дуже доречні. Вже рік брат моєї дружини на війні і я на власному досвіді знаю, як воно там, бо сам учасник бойових дій. У мене багато друзів там лишилось, тому половина суми піде на допомогу нашим військовим, а половина на родину”, прокоментував Юрій свій виграш.

Як військовим пенсіонерам отримувати пенсію через ПриватБанк – покрокова інструкція

завантажте програму “Приват24” на свій смартфон;

пройдіть реєстрацію в “Приват24”, дотримуючись вказівок на екрані;

зробіть фотографію на камеру телефону;

внесіть ваші анкетні дані.

додайте необхідні документи. Після перевірки з’явиться повідомлення “Документи перевірено”.

заплануйте відеодзвінок із банком. Дотримуйтесь інструкцій та чекайте дзвінка з банку. Обов’язково тримайте при собі документи, що засвідчують особу та відповідайте на запитання оператора.

Після реєстрації у вас з’явиться доступ до вашого профілю у програмі “Приват24”. Через нього можна створити віртуальну карту, на яку і надходитиме пенсія.

Щоб оформити віртуальну (Digital) картку для отримання пенсії:

увійдіть до “Приват24”, використовуючи свій номер телефону та пароль;

у меню “Гаманець” натисніть “Додати” та виберіть “Digital карта”;

задайте тип картки, оберіть платіжну систему і валюту;

карта буде доступна через кілька хвилин.

Як онлайн самостійно змінити спосіб отримання пенсії:

зайдіть у особистий кабінет на Порталі електронних послуг Пенсійного фонду України або зареєструйтесь на ньому за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), “Дія.Підпис” або BankID;

у розділі “Пенсіонерам” оберете підрозділ “Внесення змін до електронної пенсійної справи”;

оберіть вкладку “Заява на зміну способу виплати пенсії”, заповніть усі обов’язкові поля та додайте скани паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду);

вкажіть реквізити вашої банківської картки. Дізнатися їх можна, вибравши картку в “Приват 24”, натиснувши на шестерню у верхньому лівому кутку і вибравши пункт “Реквізити”;

підпишіть заяву за допомогою КЕП та надішліть до Пенсійного фонду України.

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