Українці можуть отримати 6600 гривень від ПриватБанку. Як і хто це може зробити детально пояснює НСН.
ПриватБанк запустив акцію «Подвійна допомога з Mastercard».
Українці, які є клієнтами ПриватБанку і отримують допомогу від благодійних міжнародних організацій, можуть взяти участь у розіграші грошової виплати в розмірі 2200 грн.
За період акції один учасник може тричі отримати грошову виплату в розмірі 2200 грн, максимальна сума виплати для одного учасника за період акції – 6600 грн. Акція діє з 17 березня 2023 року до 17 вересня 2023 року.
В акції можуть приймати участь особи віком від 14 років, які мають активну картку Mastercard від ПриватБанк.
Як стати учасником акції
- Зареєструйтеся в акції. Зареєструватися можна на сторінці акції за посиланням, у мобільному додатку Приват24 або через лист на електронній пошті.
- Отримайте допомогу від міжнародних благодійних організацій на картку Mastercard ПриватБанку (автоматичне зарахування або виплата переказу за контрольним номером через Western Union, MoneyGram, PrivatMoney).
- Здійсніть щонайменше 2 покупки на загальну суму від 500 грн з будь-яких карток Mastercard ПриватБанку в Україні або за кордоном.
Від яких міжнародних організацій мають надходити виплати, щоб взяти участь в акції
- Гуманітарна організація ООН (World Food Programme, WFP).
- Агентство ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН/UNHCR Ukraine).
- Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ).
- Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC).
- Міжнародна організація Red Rose CPS.
- Підрозділ Міжнародної Федерації HANDICAP (Handicap International) в Україні.
- Естонська рада у справах біженців.
- UNICEF. Чеська гуманітарна організація «Людина в біді».
- RED ROSE CPS LIMITED.
- World Vision International.
- CESVI Fondazione Onlus.
- Товариство Червоного Хреста (ТЧХУ) за програмою «Прихисток».
Етапи проведення акції
Акція діє з 17 березня до 17 вересня 2023 року та охоплює шість етапів:
- перший – з 17.03.2023 до 16.04.2023 року включно;
- другий – з 17.04.2023 до 16.05.2023 року включно;
- третій – з 17.05.2023 до 16.06.2023 року включно;
- четвертий – з 17.06.2023 до 16.07.2023 року включно;
- п’ятий – з 17.07.2023 до 16.08.2023 року включно;
- шостий – з 17.08.2023 до 17.09.2023 року включно.
Переможцям, які отримають грошову виплату 2200 грн, надійде повідомлення в мобільний додаток Приват24. Щомісяця список переможців буде опубліковано на сторінці акції.
Зверніть увагу!
Призи може бути потрактовано як додатковий дохід для пенсіонерів або громадян, які перебувають на обліку в центрі зайнятості й одержують субсидію. Така компенсація може бути підставою для позбавлення субсидії. Державні службовці не мають права отримувати додаткові доходи.
Детальніше про акцію можна дізнатися за посиланням.
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