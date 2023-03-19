Українці можуть отримати 6600 гривень від ПриватБанку. Як і хто це може зробити детально пояснює НСН.

ПриватБанк запустив акцію «Подвійна допомога з Mastercard».

Українці, які є клієнтами ПриватБанку і отримують допомогу від благодійних міжнародних організацій, можуть взяти участь у розіграші грошової виплати в розмірі 2200 грн.

За період акції один учасник може тричі отримати грошову виплату в розмірі 2200 грн, максимальна сума виплати для одного учасника за період акції – 6600 грн. Акція діє з 17 березня 2023 року до 17 вересня 2023 року.

В акції можуть приймати участь особи віком від 14 років, які мають активну картку Mastercard від ПриватБанк.

Як стати учасником акції

Зареєструйтеся в акції. Зареєструватися можна на сторінці акції за посиланням, у мобільному додатку Приват24 або через лист на електронній пошті. Отримайте допомогу від міжнародних благодійних організацій на картку Mastercard ПриватБанку (автоматичне зарахування або виплата переказу за контрольним номером через Western Union, MoneyGram, PrivatMoney). Здійсніть щонайменше 2 покупки на загальну суму від 500 грн з будь-яких карток Mastercard ПриватБанку в Україні або за кордоном.

Від яких міжнародних організацій мають надходити виплати, щоб взяти участь в акції

Гуманітарна організація ООН (World Food Programme, WFP).

Агентство ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН/UNHCR Ukraine).

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ).

Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC).

Міжнародна організація Red Rose CPS.

Підрозділ Міжнародної Федерації HANDICAP (Handicap International) в Україні.

Естонська рада у справах біженців.

UNICEF. Чеська гуманітарна організація «Людина в біді».

RED ROSE CPS LIMITED.

World Vision International.

CESVI Fondazione Onlus.

Товариство Червоного Хреста (ТЧХУ) за програмою «Прихисток».

Етапи проведення акції

Акція діє з 17 березня до 17 вересня 2023 року та охоплює шість етапів:

перший – з 17.03.2023 до 16.04.2023 року включно;

другий – з 17.04.2023 до 16.05.2023 року включно;

третій – з 17.05.2023 до 16.06.2023 року включно;

четвертий – з 17.06.2023 до 16.07.2023 року включно;

п’ятий – з 17.07.2023 до 16.08.2023 року включно;

шостий – з 17.08.2023 до 17.09.2023 року включно.

Переможцям, які отримають грошову виплату 2200 грн, надійде повідомлення в мобільний додаток Приват24. Щомісяця список переможців буде опубліковано на сторінці акції.

Зверніть увагу! Призи може бути потрактовано як додатковий дохід для пенсіонерів або громадян, які перебувають на обліку в центрі зайнятості й одержують субсидію. Така компенсація може бути підставою для позбавлення субсидії. Державні службовці не мають права отримувати додаткові доходи.

Детальніше про акцію можна дізнатися за посиланням.

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