Як подати заяву на призначення пенсії без електронного підпису – ПФУ

В Україні майбутні пенсіонери можуть подати заяву на призначення пенсії онлайн. Раніше, це могли зробити лише ті, хто мав кваліфікований електронний підпис (КЕП). Тепер ця послуга стала доступнішою

В Пенсійному фонді України повідомили, що для зручності людей, які бажають подати заяву на призначення пенсії, але не мають електронний підпис, на вебпорталі електронних послуг Фонду реалізовано можливість оформлення пенсії за допомогою «Дія.Підпис». Про це розповідає НСН

Для цього потрібно бути зареєстрованим користувачем мобільного застосунку «Дія», активувати «Дія.Підпис» та підготувати скановані копії необхідних документів.

Як подати заяву на призначення пенсії без електронного підпису

Як подати заяву на призначення пенсії за допомогою «Дія.Підпис»

Перейдіть на вебпортал електронних послуг ПФУ.

Оберіть вкладку «Заява на призначення пенсії» й ознайомтесь з інформацією, яка з’явиться на екрані.

Натисніть «Вхід».

Авторизуйтеся за допомогою «Дія.Підпис».

В особистому кабінеті в лівому боковому меню в розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть вкладку «Заява на призначення пенсії». Ознайомитесь з інформацією, яка з’явиться на екрані.

Перегляньте перелік документів, які треба підготувати та вимоги щодо сканованих копій.

Оберіть спосіб отримання повідомлень від Пенсійного фонду. Надайте згоду про дистанційне інформування обравши спосіб отримання повідомлень про опрацювання вашої заяви та натисніть «Зберегти».

Оберіть вид пенсії.

У вкладках, які з’являтимуться на екрані, перевірте свої персональні дані, заповніть позначені зірочкою поля, прикріпіть скановані копії необхідних документів.

На екрані з’явиться заява про призначення пенсії. Інформацію в ній можна відредагувати.

Натисніть «Сформувати заяву».

Перевірте заяву та натисніть «Підписати та відправити в ПФУ».

Щоб цього року вийти на заслужений відпочинок у віці 60 років майбутньому пенсіонеру треба мати 30 років стажу.

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