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Як в Дії подати заяву про реєстрацію шлюбу – інструкція

Дата 🕑 < 1 хв.
про реєстрацію шлюбу

З 27 лютого подати заяву про реєстрацію шлюбу можна на порталі «Дія». Цей процес триватиме менш як 15 хвилин, передає НСН.

«Більше не потрібно йти в ДРАЦС. У кількох кліках на порталі Дія ви подаєте заявку та обираєте місце, час, формат, проведення церемонії», розповідають у Мінцифрі.

Як в Дії подати заяву про реєстрацію шлюбу: інструкція

  1. Авторизуйтесь на порталі Дія та перейдіть у розділ «Сім’я»;
  2. Оберіть послугу «Заява про шлюб»;
  3. Заповніть заявку та вкажіть час і місце реєстрації;
  4. Сплатіть адміністративний збір;
  5. Підпишіть заяву електронним підписом;
  6. Ваш партнер також має авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейти на заявку за посиланням з пошти та підписати її електронним підписом.

про реєстрацію шлюбу

Після цього обраний ДРАЦС надішле вам відповідь та деталі щодо церемонії на пошту. Процес подання заяви онлайн триває менш як 15 хвилин. А вам лише потрібно з’явитися у ДРАЦС у день об’єднання сердець з коханою людиною.

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