З 27 лютого подати заяву про реєстрацію шлюбу можна на порталі «Дія». Цей процес триватиме менш як 15 хвилин, передає НСН.

«Більше не потрібно йти в ДРАЦС. У кількох кліках на порталі Дія ви подаєте заявку та обираєте місце, час, формат, проведення церемонії», розповідають у Мінцифрі.

Як в Дії подати заяву про реєстрацію шлюбу: інструкція

Авторизуйтесь на порталі Дія та перейдіть у розділ «Сім’я»; Оберіть послугу «Заява про шлюб»; Заповніть заявку та вкажіть час і місце реєстрації; Сплатіть адміністративний збір; Підпишіть заяву електронним підписом; Ваш партнер також має авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейти на заявку за посиланням з пошти та підписати її електронним підписом.

Після цього обраний ДРАЦС надішле вам відповідь та деталі щодо церемонії на пошту. Процес подання заяви онлайн триває менш як 15 хвилин. А вам лише потрібно з’явитися у ДРАЦС у день об’єднання сердець з коханою людиною.

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