З 27 лютого подати заяву про реєстрацію шлюбу можна на порталі «Дія». Цей процес триватиме менш як 15 хвилин, передає НСН.
«Більше не потрібно йти в ДРАЦС. У кількох кліках на порталі Дія ви подаєте заявку та обираєте місце, час, формат, проведення церемонії», розповідають у Мінцифрі.
Як в Дії подати заяву про реєстрацію шлюбу: інструкція
- Авторизуйтесь на порталі Дія та перейдіть у розділ «Сім’я»;
- Оберіть послугу «Заява про шлюб»;
- Заповніть заявку та вкажіть час і місце реєстрації;
- Сплатіть адміністративний збір;
- Підпишіть заяву електронним підписом;
- Ваш партнер також має авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейти на заявку за посиланням з пошти та підписати її електронним підписом.
Після цього обраний ДРАЦС надішле вам відповідь та деталі щодо церемонії на пошту. Процес подання заяви онлайн триває менш як 15 хвилин. А вам лише потрібно з’явитися у ДРАЦС у день об’єднання сердець з коханою людиною.
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