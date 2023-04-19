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Пенсію за кордоном можна отримувати готівкою – як це зробити переселенцям

Журналіст
Пенсію за кордоном можна отримувати готівкою – як це зробити переселенцям
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Щоб отримувати пенсію за кордоном, пенсіонеру слід надіслати поштою заяву у порядку, визначеному Пенсійним фондом України.

Українські пенсіонери, які перебувають в евакуації за кордоном, матимуть змогу отримувати пенсію шляхом міжнародного переказу через Укрпошту, передає НСН.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Постанова була розроблена Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблем, з якими стикаються українські громадяни, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі. Йдеться про відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі.

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Тепер виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном за наявності технічної можливості в Укрпошті здійснювати переказ коштів до певної країни. Щоб отримувати гроші за кордоном, пенсіонеру слід надіслати поштою заяву у порядку, визначеному Пенсійним фондом України.

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