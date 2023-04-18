До Ради внесли законопроєкт про накопичувальні пенсії – що він передбачає

У Верховній Раді 17 квітня зареєстровано проєкт закону про накопичувальні пенсії, повідомляє НСН.

Законопроєкт про обов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (№9212) розробили з метою трансформації системи пенсійного забезпечення громадян України шляхом створення додаткової опори – обов’язкової накопичувальної системи, яка дозволить здійснювати громадянам додаткові індивідуальні пенсійні накопичення на старість.

Законопроєкт передбачає встановлення обов’язкової участі у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій осіб, що працюють до досягнення ними 55 років, та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників. Так, роботодавці сплачуватимуть 1% у 2023, 1,5% – у 2024, 2% – у 2025 роках від розміру заробітної плати працівників, а держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах коштом державного бюджету України, йдеться в документі.

Зазначається, що розмір єдиного соціального внеску, який сплачується роботодавцем, залишається незмінним, накопичувальний внесок включається до складу єдиного соціального внеску.

За бажанням працівника, розмір його самостійних внесків може бути збільшено.

Передбачається, що держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах в межах 3% від розміру середньої заробітної плати за видами економічної діяльності у середньому по економіці.

Такі ж умови державного співфінансування пропонуються і для фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб.

Зберігання пенсійних накопичень буде здійснюватися авторизованими чотирма банками-зберігачами, допущеними до діяльності в другому рівні пенсійної системи шляхом авторизації.

Пенсійні накопичення учасників пенсійних фондів зберігаються від знецінення та інфляційного впливу коштом їх інвестування в переважно консервативні фінансові інструменти, йдеться у повідомленні.

З 2026 року учасники системи зможуть самостійно обирати недержавний пенсійний фонд, в якому вони будуть формувати свої пенсійні накопичення.

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