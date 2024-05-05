ЗСУ відійшли на Донбасі, росіяни помітно просунулися –  ISW

Про таке повідомляють у свіжому звіті аналітики американського Інституту вивчення війни, передають Новини України – НСН.

В ISW повідомляють, що російські війська здійснили помітне тактичне просування на північний захід від Авдіївки в районі Архангельського в ніч із 3 на 4 травня. Ймовірно, окупантам вдалося там пройти вперед після рішення Сил оборони України піти із вказаного району на донецькому фронті.

Минулої суботи, 4 травня, російські пропагандисти опублікували кадри, ймовірно, за участю найманців “Лавини” – батальйону 132-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус “ДНР”), які піднімали російський прапор на півночі Архангельського. Додаткові геолоковані кадри того ж дня нібито свідчать, що війська РФ просунулися на східній околиці цього села.

За оцінками ISW, захоплення Росією чергового населеного пункту на Авдіївському напрямку також вказує на те, що окупанти, ймовірно, контролюють Керамік і Новокалинове (обидва на південний схід). Зазначається, що українські війська відійшли з північної частини Архангельського, і слідом за цим російські блогери почали хвалитися, як ЗС РФ “просунулися” до населеного пункту.

Один із них заявив, нібито російська армія провела наступальні операції із захоплення Архангельського в кілька етапів. За його словами, тиждень тому одні частини наступали з Очеретиного (на північний захід від Авдіївки та південний захід від Архангельського), а інші з Кераміка (на схід від Очеретино).

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Українські сили, можливо, вирішили пожертвувати простором заради часу, очікуючи на прибуття американської допомоги на лінію фронту у великих масштабах найближчими тижнями. Це слушне рішення для сил із обмеженими ресурсами, які ризикують бути обійденими ворогом з флангу, – кажуть в ISW

Там продовжують вважати, що армія РФ намагається скористатися обмеженим часовим інтервалом до прибуття західної військової допомоги Україні, а тому активізуватиме наступальні операції в цьому районі в найближчому майбутньому.

На думку аналітиків, окупанти вважають за краще використовувати тактичну ситуацію на північний захід від Авдіївки, що є “розумним військовим заходом”, але їхня кінцева мета на цій ділянці лінії фронту залишається неясною. Ймовірно, ворог вважає за краще використовувати район, де він має шанс швидше досягти тактичного успіху в найближчій перспективі. Проте експерти не можуть знати, чи буде це просування росіян на північ, у бік Торецька, або повернення до їхнього колишнього зосередження на північному заході цієї лінії фронту – до Покровська.

Приблизно одну дивізію, що складається з чотирьох бригад Центрального військового округу, Росія вже направила на передову на північний захід від Авдіївки і продовжує вводити додаткові сили в цей район.

Нещодавно українські джерела повідомили, що Росія перекинула до Новобахмутівки (на південь від Очеретиного) підрозділи 55-ї мотострілецької бригади (41-а загальновійськова армія). Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступ на північний захід від Авдіївки, поки будуть можливості використовувати тактичну ситуацію в цьому районі, – вважають у ISW

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