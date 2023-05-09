У Пенсійному фонді України розповіли, кому саме автоматично призначатимуться субсидії для ВПО на неопалювальний період

Пенсійний фонд автоматично призначить житлові субсидії на неопалювальний період для більшості домогосподарств, які отримували субсидію в попередньому опалювальному сезоні. Це можливо за умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад родини.

Про це розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Автоматично також будуть перепризначені житлові субсидії внутрішньо переміщеним особам, які отримують їх за адресою реєстрації.

Якщо внутрішньо переміщена особа планує оформити субсидію за адресою, відмінною від місця реєстрації, вона має звернутися до Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву й декларацію про доходи.

Субсидії для ВПО – кому з переселенців автоматично продовжать надання пільг на неопалювальний період

Житлові субсидії буде призначено на підставі отриманої від надавачів послуг інформації про забезпеченість громадян житлово-комунальними послугами за встановленими цінами, тарифами й розміром внесків/платежів на управління багатоквартирним будинком і комунальні послуги.

За відсутності необхідної інформації житлова субсидія на такі послуги призначатися не буде.

Переміщені особи можуть подати запит на отримання житлової субсидії на неопалювальний період онлайн або ж звернувшись до сервісного центру Фонду за місцем фактичного перебування.

Ще новини України: Субсидії на неопалювальний період – кому необхідно звернутися в ПФУ