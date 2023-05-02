Розмір субсидії, яку виплатять у травні за квітень, зменшиться через те, що завершився опалювальний сезон.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ), передає НСН.

Як зазначили в пресслужбі, житлова субсидія на оплату комунальних послуг розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

“Це значить, що у квітні субсидію, яка буде виплачуватись у травні, розраховано на всі отримані послуги, в тому числі за 15 днів на послуги з опалення”, йдеться в повідомленні.

На неопалювальний сезон – на період з 1 травня по 30 вересня – Пенсійний фонд України розрахує житлові субсидії для більшості громадян, які отримували їх під час опалювального періоду, автоматично, за умови, що не змінилися дані про майновий стан чи склад родини. Якщо ж зміни відбулися, отримувачі субсидії повинні надавати протягом 30 днів до територіальних органів Фонду інформацію про такі зміни.

Кому потрібно звернутися за перепризначенням субсидії на літо

Серед одержувачів допомоги є певна категорія, якій субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації.

На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:

члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання, за які сплачують житлово-комунальні послуги;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, які отримують субсидію за адресою, відмінною від місця реєстрації.

Виключно на підставі звернення громадянина надається на неопалювальний сезон також житлова субсидія, якщо в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування не перевищував обсягу обов’язкового відсотка платежу. Тобто субсидію було призначено 0,00 грн.

У разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

Чи призначать субсидію, коли є борги за комунальні послуги

Одна з умов надання допомоги від держави — відсутність комунальних боргів. Згідно із законодавством, субсидія не призначається, якщо заявник має прострочену понад три місяці заборгованість, що перевищує 680 гривень.

Але боржникам також можуть призначити субсидію, якщо вони укладуть договір із постачальником послуг про реструктуризацію заборгованості.

Нагадуємо, функції виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також призначає субсидії.

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