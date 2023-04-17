5 /5
Based on 5 ratings
22
Україна
Тег:
Економіка
22

Субсидії на неопалювальний період – кому необхідно звернутися в ПФУ

Журналіст
Субсидії на неопалювальний період – кому необхідно звернутися в ПФУ
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Субсидії на неопалювальний період в Україні перепризначаються автоматично. Але є категорії українців, якім необхідно звернутися в Пенсійний фонд, надавши заяву та декларацію

Про це повідомляє НСН з посиланням на Пенсійний фонд України.

“Якщо зазначені домогосподарства претендують на призначення житлової субсидії на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня), – представники такого домогосподарства мають у зручний для себе спосіб подати до органу Фонду заповнені належним чином нові заяву та декларацію”, – йдеться в повідомленні

Кому потрібно подати заяву та декларацію для переоформлення субсидії

На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:

  • у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;
  • члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово-комунальні послуги;
  • кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих;
  • домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Субсидії на неопалювальний період – кому необхідно звернутися в ПФУ

Куди та як подати документи?

Подати документи на призначення житлових субсидій та пільг до органів Пенсійного фонду України можна декількома способами, в залежності від того, який є зручнішим:

  • особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України;
  • поштою, на адресу органу Фонду;
  • online – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок Пенсійний фонд.
  • подати документи до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг та через портал “Дія”.

Ще новини України:  Субсидія на коммуналку – як розраховується і від чого залежить розмір допомоги

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×