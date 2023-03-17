Щоб не втратити частину пенсії, деяким українцям потрібно протягом трьох місяців подати заяву у Пенсійний фонд.

Про це НСН інформує з посиланням на видання «На пенсії».

Українці, що за віком повинні йти на пенсію, можуть вчасно не отримати заслужених коштів, якщо вчасно не встигнуть подати заяву.

Зазначимо, що пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо у реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, придбаний до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою було подано на переведення в електронний вигляд трудової книжки).

Якщо стажу у реєстрі недостатньо, то пенсію буде призначено за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України: https://portal.pfu.gov.ua/.

Якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсія буде призначена з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку (якщо 60 років виповнилося, наприклад, 1 березня, то тримісячний період до 1 червня 2023 року).

Важливо, що за заявою, яка буде подана пізніше 3 місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсія буде призначена невчасно, а вже пізніше.

Призначення пенсії: які документи потрібні

У сервісний центр Пенсійного фонду необхідно під час призначення пенсії подати:

заяву про призначення пенсії;

оригінал паспорта та його ксерокопія;

документи про місце проживання (реєстрації) пенсіонера;

якщо потрібно, то слід пред’явити свідоцтво про народження дітей;

свідоцтво про шлюб (у разі потреби оригінал + ксерокс);

заяву та номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку;

оригінал трудової книжки та ксерокопія. Крім цього, інші документи про трудовий стаж;

ІПН або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

довідку з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (за потреби);

диплом та інші документи, якими підтверджуються періоди навчання на денному відділенні до 1 січня 2004 року (оригінал та ксерокопія);

за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження первинними документами довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року.

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