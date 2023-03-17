Пенсії від меценатів в Україні – як працює онлайн-сервіс

Українські пенсіонери можуть отримувати пенсії від меценатів. На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду почав працювати онлайн-сервіс так званих “меценатських пенсій”.

Тобто тепер всі охочі можуть підвищити виплати українських пенсіонерів.

Про це повідомляє “Соціальна інформаційна платформа”, передає НСН.

Пенсії від меценатів. Як зробити пожертви

Здійснювати благодійні внески можна на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Пожертви можна адресувати як на користь конкретної людини, так і для всіх пенсіонерів загалом.

Так, щоб здійснити переказ коштів, потрібно на порталі ПФУ знайти у правому верхньому кутку розділ “Благодійні пожертви”. Там необхідно заповнити одне з полів:

благодійний внесок на користь конкретного пенсіонера, вказавши суму коштів, прізвище, ім’я та по батькові отримувача, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

грошовий внесок на користь усіх пенсіонерів, вказавши тільки суму.

Після цього потрібно натиснути “Сплатити” та ввести дані особистої банківської картки, з якої буде здійснено переказ.

У разі персоналізованої виплати пенсіонер отримає доплату до своєї пенсії в розмірі 70% від зробленого внеску вже наступного місяця. 30% суми піде в загальний кошик ПФУ. Ці кошти розподілятимуть між пенсіонерами з найнижчими пенсіями.

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