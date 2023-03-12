Перерахунок пенсій для деяких категорій громадян: кому підвищать виплати у квітні

В Україні у 2023 році, окрім індексації, що відбулася 1 березня, проведуть перерахунок пенсій для різних категорій пенсіонерів. Кому підвищать виплати у квітні

Про це повідомили на Урядовому порталі, розповідає НСН

Так, з 1 квітня 2023 року автоматично проіндексують пенсії працюючим пенсіонерам. Торкнеться підвищення 0,6 млн. громадян.

З 1 квітня проведуть перерахунок пенсій для деяких категорій громадян

Хоча згідно із законодавством перерахунок працюючим особам пенсійного віку має відбуватися у травні, враховуючи терміни надходження даних про страховий стаж та зарплату до держреєстрів, у 2023 році його проведуть у квітні – на умовах та у строки, визначені Кабміном.

Зазначимо, заступник міністра соцполітики Дарія Марчак пояснила, що перерахунок та індексація – це не одне й те саме.

Перерахунок відбувається, коли змінюється будь-яка з умов, що враховується при нарахуванні пенсії, наприклад, грошове забезпечення або стаж, що враховується, а індексація – це коригування розміру пенсійної виплати з урахуванням розміру інфляції та зростання середньої заробітної плати за попередні роки.

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