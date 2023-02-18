Чи вплине індексація пенсій на доходи працюючих пенсіонерів

Індексація пенсій в Україні відбудеться з 1 березня, як це і передбачено профільним пенсійним законодавством.

Експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін пояснив, чи вплине вона на доходи пенсіонерів, які продовжують працювати, пише НСН з посиланням на видання «На пенсії».

Він нагадав, що формула розрахунку пенсії для тих, хто припинив трудову діяльність та для тих, хто продовжує працювати, однакова. Однак є важливі нюанси.

Розмір пенсії є по суті здобутком трьох чисел:

середньої зарплати по Україні за три минулі роки;

коефіцієнта, що розраховується на підставі індивідуальної зарплати людини та її співвідношення із середньою зарплатою по країні;

коефіцієнта стажу.

І для пенсіонерів, які працюють, і для непрацюючих пенсіонерів, наведена вище формула залишається незмінною. Різниця при розрахунку пенсії працюючих пенсіонерів та непрацюючих пенсіонерів залежить від інших параметрів.

Як індексація пенсій вплине на доходи працюючих пенсіонерів

Якщо розмір пенсії та надбавки за понаднормовий стаж прив’язаний до прожиткового мінімуму, то після його підвищення, для непрацюючих пенсія збільшується. Пенсіонерам, які працюють, виплати у такому разі не перераховують.

Коли людина звільняється, то пенсію перераховують з урахуванням актуальнішого прожиткового мінімуму, що діє на момент звільнення. Такий самий механізм діє на тих, у кого мінімальна пенсія за віком залежить від розміру мінімальної зарплати по країні.

Схожа ситуація з доплатами, що залежать від стажу та віку. Так, особам, які мають 70 років та повний стаж, мають виплачувати не менше 2500 гривень, але це підвищення торкнулося лише громадян, які припинили трудову діяльність. Для працюючих розміри пенсії можуть бути переглянуті лише у разі звільнення.

Щодо індексації пенсій у березні, то її проводять лише для непрацюючих пенсіонерів. Тобто пенсії працюючим пенсіонерам індексувати не будуть. Але ці пенсії також перераховують, враховуючи при цьому страховий стаж, що збільшився, і можливе зростання зарплати. Зазвичай перерахунок відбувається у квітні. Хоча виплати підвищених пенсій іноді відтягують до літа.

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